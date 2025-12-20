scorecardresearch
 
Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 20 December 2025: अनुभवियों का साथ पाएंगे, पेशेवर विनम्रता दिखाएंगे

Numerology Number 1 Prediction, Aaj ka Mulank 1 20 December 2025: आज इन्हें सहकार बढ़ाना है. कामकाज में सहजता रखना है. पहल पराक्रम पर जोर देंगे. वातावरण में सकारात्मक बढ़ाएंगे. रिश्तों में मिठास बनी रहेगी.

नंबर 1

20 दिसंबर 2025 का मूलांक 2 और भाग्यांक 5 है. अंक 1 के लिए आज का दिन औसत शुभ है. करियर कारोबार में सफलता प्रतिशत पूर्ववत् रहेगा. सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे. नियमों का पालन बनाए रखेंगे. प्र्रतिभा प्रदर्शन पर बल देंगे. निजी मामलों में सहज रहेंगे. वाणी व्यवहार संतुलित रहेगा. कार्यगति सहज बनी रहेगी. आधुनिक कार्योंं पर बल रहेगा. भेंटवार्ता में सक्रिय रहेंगे. सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति की विल-पॉवर अच्छी होती है. इन्हें लक्ष्य से भटकाना कठिन होता है. आज इन्हें सहकार बढ़ाना है. कामकाज में सहजता रखना है. पहल पराक्रम पर जोर देंगे. वातावरण में सकारात्मक बढ़ाएंगे. रिश्तों में मिठास बनी रहेगी.

मनी मुद्रा- आर्थिक पक्ष अपेक्षा से अच्छा रहेगा. कामकाज में सहजता रखेंगे. सूझबूझ से आगे बढे़ंगे. सबको साथ लेकर चलेगें. आपसी विश्वास बढ़ाएंगे. समकक्षों से तालमेल रखेंगे. संतुलन से आगे बढ़ेंगे. प्रयासों में नियंत्रण बढ़ाएंगे. लाभ अपेक्षानुरूप रहेगा. अनुभवियों का साथ पाएंगे. पेशेवर विनम्रता दिखाएंगे.

पर्सनल लाइफ- भावनात्मक पक्ष सहज रहेगा. निजी मामलों में अतिउत्साह से बचें. मित्रों का सहयोग मिलेगा. प्रेम में सहजता रहेगी. संबंधों में स्पष्टता बढ़ाएंगे. घरेलु विषयों में रुचि रहेगी. रिश्तों में फोकस रखेंगे. अनुशासन बनाए रहेंगे. अवसर का लाभ उठाएंगे. परिजनों का साथ पाएंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- व्यक्तिगत प्रयास संवारेंगे. जोखिम लेने से बचेंगे. व्यवस्था में सुधार बना रहेगा. मनोबल रखेंगे. स्वास्थ्य संवारेंगे. व्यर्थ बातों से दूरी रखेंगे. लेनदेन में ढिलाई न दिखाएं.

फेवरेट नंबर- 1 2 4 5 7

फेवरेट कलर- बैंगनी

एलर्ट्स- सजगता बनाए रहें. जल्दी से बचें. मेलजोल बढ़ाएं.

---- समाप्त ----
