scorecardresearch
 

Feedback

Aaj ka Mulank 5 Ank Jyotish 19 October 2025: मूलांक 5 वाले करियर व्यापार में उपलब्धियां पाएंगे, व्यवहार पर नियंत्रण रखेंगे

Numerology Number 5 Prediction, Aaj ka Mulank 5 19 October 2025: साख व सम्मान में वृद्धि बनी रहेगी. पेशेवर बेहतर प्रदर्शन बनाए रखेंगे. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. सामंजस्य व सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे.

Advertisement
X
five horoscope
five horoscope

नंबर 5- 19 अक्टूबर 2025 का मूलांक 1 और भाग्यांक 2 है. आज का दिन अंक 5 के लिए हितों के संरक्षण में सहयोगी है. सुविधाओं पर ध्यान देंगे. साख व सम्मान में वृद्धि बनी रहेगी. पेशेवर बेहतर प्रदर्शन बनाए रखेंगे. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. सामंजस्य व सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. उत्सव आयोजन में शामिल होंगे. इच्छित फलकारक है. कार्य व्यापार में सफलता मिलेगी. बुध के अंक 5 के व्यक्ति अन्य पर अपना प्रभाव छोड़ने में सफल रहते हैं. लोग अक्सर इनकी बातों में आ जाते हैं. लोगों को जोड़कर रखते हैं. आज इन्हें सक्रियता से कार्य करना है. रुटीन बेहतर रखेंगे. व्यक्तित्व संवारेंगे. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखें. बड़ों की आज्ञा मानें. 

मनी मुद्रा- लाभ विस्तार बनाए रहेंगे. इच्छित सफलता पाने का भाव रहेगा. प्रबंधन के मामले पक्ष में बनेंगे. वाणिज्यिक चर्चा पर बल रहेगा. आर्थिक अवसरों को भुनाएंगे. लाभ प्रभाव बढ़ाने का प्रयास रहेगा. वरिष्ठों से भेंट होगी. अपेक्षा के अनुरूप परिणाम बनेंगे. अतिउत्साह नहीं दिखाएं.

पर्सनल लाइफ- आपसी संबंधों में भरोसा बढ़ा रहेगा. परिवार के लोग सहयोगी होंगे. मित्र मददगार बने रहेंगे. भ्रमण मनोरंजन पर जा सकते हैं. भेंटवार्तां में असरदार रहेंगे. मन की बात कहने में सहज होंगे. रिश्तों में उत्साह बना रहेगा. चर्चा में असरदार रहेंगे. व्यक्तिगत विषयों में सहज रहेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

मूलांक 4 वालों को साख प्रभाव में वृद्धि होगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा 
मूलांक 3 वाले आर्थिक परिणाम अपेक्षा से अच्छे रहेंगे, उचित प्रस्ताव पाएंगे 
मूलांक 2 वाले भावनात्मकता बनाए रखेंगे, व्यवस्था पर नियंत्रण बढ़ाएंगे 
मूलांक 1 वालों की लाभ की स्थिति बेहतर बनी रहेगी, खानपान आकर्षक रहेगा 
आर्थिक मामले पक्ष में बनेंगे, सहकर्मी सहायक होंगे 

हेल्थ ऐंड लिविंग- सूझबूझ व उत्साह दिखाएंगे. धैर्य से काम लेंगे. प्रभाव में वृद्धि होगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. असहजताएं दूर होंगी. मनोबल बना रहेगा. 
 
फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 5 9

फेवरेट कलर- पिस्ता कलर

एलर्ट्स- अहंकार से बचें. व्यर्थ दखल न दें. मतभेद न बढ़ाएं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement