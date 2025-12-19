Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 19 December 2025: मूलांक 1 वाले निजी विषय में सुखकर रहेंगे, संवरेंगी आर्थिक योजनाएं

नंबर 1- 19 दिसंबर 2025 का मूलांक 1 और भाग्यांक 4 है. अंक 1 के लिए आज का दिन सभी क्षेत्रों में प्रभाव बढ़ाने वाला है. कारोबारी विस्तार पर बल बना रहेगा. करियर व्यापार में उच्च परिणामों से उत्साहित रहेंगे. संपर्क संवाद बेहतर बना रहेगा. निजी विषय सकारात्मक बने रहेंगे. आर्थिक लाभ बढ़त पर रहेगा. पेशेवर कार्यों में निरंतरता रखेंगे. सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति प्लानिंग के साथ कार्य करते हैं. पद प्रतिष्ठा को बनाए रखते हैं. जिम्मेदारी का बखूबी निर्वाह करते हैं. आज इन्हें विविध विषयों तेजी दिखाना है. कामकाज में बढ़त मिलेगी. विभिन्न कार्यों पर ध्यान देंगे. सबको साथ लेकर बढ़ेंगे. परिजन प्रसन्न रहेंगे. बड़ी सोच रखेंगे.

मनी मुद्रा- कला कौशल में वृ्दिध होगी. करियर व्यापार आकर्षक बना रहेगा. आर्थिक योजनाएं संवरेंगी. हितलाभ में वृद्धि रहेगी. पेशेवर विषयों में अनुकूलन रहेगा. शुभता का लाभ उठाएंगे. कार्य संवार पर जोर देगा चाहिए. लक्ष्य पर फोकस रखें. कामकाज में सहजता बनाए रखेंगे. सामंजस्य बढ़ाएंगे.

पर्सनल लाइफ- प्रेम संबंध मधुर रहेंगे. निजी विषय सुखकर रहेंगे. धैर्य धर्म का पालन करेंगे. अपनों की भावनाओं को आदर देंगे. स्वजनों में विश्वास बढ़ा रहेगा. सभी से प्रेम स्नेह बनाए रखेंगे. भावनात्मक चर्चाओं में भाग लेंगे. प्रियजनों का भरोसा जीतेंगे. सबको साथं लेकर आगे बढे़ंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- लाभ बेहतर बना रहेगा. चहुंओर मदद का भाव बढ़ेगा. सहज सजग बने रहेंगे. संसाधनों पर ध्यान देंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मनोबल संवरेगा.

फेवरेट नंबर- 1 3 6 7 9

फेवरेट कलर- गुलाबी

एलर्ट्स- भ्रम से बचें. बहकावे में न आएं. बैर विरोध में न उलझें.

