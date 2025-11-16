Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 16 November 2025: सबको साथ लेकर चलेंगे, करियर कारोबार में लाभ होगा

नंबर 1

16 नवंबर 2025 का मूलांक 7 और भाग्यांक 9 है. आज का दिन अंक 1 के लिए श्रेष्ठ प्रयासों को बल देने वाला है. किस्मत की चाल में तेजी आएगी. सभी क्षेत्रों में शुभता का संचार बना रहेगा. वाणिज्यिक कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. समता सामंजस्यता का भाव रहेगा. मित्रों का सहयोग रहेगा. आधुनिक गतिविधियों में रुचि दिखाएंगे. सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति वैचारिक रूप से मजबूत और हर स्थिति में सकारात्मकता बनाए रखने वाले होते हैं. प्रबंधन में आगे रहते हैं. आज इन्हें निःसंकोच आगे बढ़ना है. कार्य गति तेज बनाए रखना है. व्यक्तित्व संवार पाएगा. सबको साथ लेकर चलेंगे. साझा हित का प्रयास बनाए रखेंगे. अनुकूलता रहेगी. भरोसा जीतेंगे.

मनी मुद्रा- करियर कारोबार में लाभ का प्रतिशत उम्मीद से अच्छा रहेगा. विविध मामलों में सफलता पाएंगे. पेशेवर प्रभावशाली रहेंगे. सूझबूझ से परिणाम बनाएंगे. व्यापार बढ़ाएंगे. उद्योग कार्यों को गति देंगे. लोकप्रियता बढ़त पर रहेगी. कार्यविस्तार का जोर रखेंगे. अधिकारियों की सुनेंगे. सक्रिय रहेंगे.

पर्सनल लाइफ- संबंधों में सकारात्मकता रहेगी. रिश्तों को बेहतर बनाएंगे. संवेदनशीलता बढ़ेगी. स्वजनां के साथयात्रा संभव है. प्रिय व्यक्ति से भेंट होगी. सहज सुधार बना रहेगा. उत्सव आयोजन में शामिल होंगे. सरप्राइज मिल सकती है. अतिथि का सत्कार करेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- धैर्य रखेंगे. अपनों की खुशी बढ़ाएंगे. समय प्रबंधन से कार्य करेंगे. व्यक्तित्व पर जोर देंगे. खानपान संवारेंगे. जीवनस्तर भव्य रहेगा. स्वास्थ्य सुधार पर बना रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 3 4 5 7 9

फेवरेट कलर्स- वाइन रेड

एलर्ट्स- आत्मनियंत्रण रखें. साहस से आगे बढ़ें. दिखावे से बचें.

