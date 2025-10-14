Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 14 October 2025: मूलांक 6 वाले हर कार्य में प्राप्त करेंगे उन्नति, न्याय नीति से चलेंगे

मूलांक 6: जिन लोगों का जन्म 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 6 है.

नंबर 6- 14 अक्टूबर 2025 का मूलांक 5 और भाग्यांक 6 है. आज का दिन अंक 6 के लिए किस्मत की चाल को तेज बनाए रखने वाला है. चहुंओर उन्नति की स्थिति बनी रहेगी. कार्य व्यवस्था संवार पाएगी. लक्ष्य समय से पूरे करेंगे. मेलजोल संवाद पर जोर रखेंगे. नीति नियम व सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. साथी सहयोग रखेंगे. संस्कार परंपराओं का पालन बनाए रखेंगे. शुक्र के अंक 6 के व्यक्ति स्वयं से मुकाबला बनाए रखते हैं. हर बार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के प्रयासों को बनाए रखते हैं. अच्छे कलाकार होते हैं. आज इन्हें दबाव से बचना है. साहस पराक्रम का संतुलन बनाए रखें. व्यवहार में विनम्रता रहेगी. अप्रत्याशित हित पक्ष में बने रहेंगे. संकोच में कमी आएगी.

मनी मुद्रा- करियर कारोबार में उल्लेखनीय परिणाम पाएंगे. सुख सुविधाएं बढ़ेंगी. पेशेवरता में बेहतर बने रहेंगे. भेंटवार्ता में सफल रहेंगे. सफलता प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. पद प्रतिष्ठा पर जोर रहेगा. सामंजस्यता बनाए रखेंगे. परिस्थितियों के अनुरूप निर्णय लेंगे. न्याय नीति से चलेंगे. सहज सजग रहेंगे.

पर्सनल लाइफ- घर परिवार के लोगों का स्नेह और सहयोग प्राप्त होगा. अपनों के लिए प्रयास बढ़ाएंगे. प्रियजनों से चर्चा रखेंगे. आकर्षण अनुभव करेंगे. परिजनों के साथ सुखद क्षण बिताएंगे. व्यक्गितगत विषयों में प्रभावी रहेंगे. रिश्तों में सुधार आएगा. विनम्रता बनाए रहेंगे.

हेल्थ ऐंड लिविंग- स्वयं पर ध्यान देंगे. सक्रियता से काम लें. व्यवहारिकता बढ़ाएं. बड़ों की सुनेंगे. जीवनशैली आकर्षक बनी रहेगी. उत्साह मनोबल रखेंगे.

फेवरेट नंबर- 3 4 5 6 8 9

फेवरेट कलर- मरून

एलर्ट्स- भेंटवार्ता में सजग रहें. भ्रम व भटकाव से बचें. लोभ में न आएं.

---- समाप्त ----