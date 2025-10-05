Aaj ka Mulank 5 Ank Jyotish 5 October 2025: आर्थिक मामलों में संकोच दूर होगा, उद्योग को बल मिलेगा

मूलांक 5: जिन लोगों का जन्म 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 5 है.

नंबर 5- 5 अक्टूबर 2025 का मूलांक 5 और भाग्यांक 6 है. अंक 5 के लिए आज का दिन नए अंदाज लक्ष्य साधने व बड़े प्रयासों को गति देने में सहयोगी है. चहुंओर सफलता की प्राप्ति होगी. सभी क्षेत्रों में शुभता का संचार रहेगा. लाभ विस्तार पर ध्यान देंगे. मित्रों पर भरोसा बढ़ेगा. निसंकोच होकर आगे बढ़ते रहें. साहस पराक्रम और प्रदर्शन बेहतर होगा. बुध के अंक 5 के व्यक्ति अतिआत्मविश्वास के अक्सर शिकार हो जाते हैं. वाणी व्यवहार से राह बनाते हैं. लोगों को समझाने में तेज होते है. आज इन्हें समकक्षों का साथ समर्थन मिलेगा. सभी की भावनाओं का ख्याल रखेंगे. सकारात्मक परिणाम बनेंगे. बड़प्पन रखेंगे. जीत का भाव बढ़ेगा.

मनी मुद्रा- करियर बेहतर बना रहेगा. कारोबार में उत्साह से काम लेंगे. अनुशासन से आगे बढ़ेंगे. नियमों का सम्मान रखेंगे. कार्यव्यवस्था संवारेंगे. आर्थिक मामलों में संकोच दूर होगा. महत्वपूर्ण लक्ष्य साधेंगे. उद्योग को बल मिलेगा. प्रभावशाली बने रहेंगे. बड़ों का सानिध्य पाएंगे. पेशेवर उत्साह बनाए रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- प्रेम और स्नेह के मामलों में प्रभावी रहेंगे. सभी से तालमेल बढ़ा हुआ रहेगा. बड़ों की बातों पर ध्यान देंगे. आज्ञाकारिता बढ़ाएंगे. प्रियजनों का ध्यान रखेंगे. जिम्मेदारियों को निभाएंगे. परिवार में हर्ष आनंद रहेगा. अपनों के साथ भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. परिजन प्रसन्न रहेंगे.

हेल्थ ऐंड लिविंग- निजी प्रयास संवारेंगे. व्यवस्था को मजबूती देंगे. बड़प्पन से काम लेंगे. विवेक और मनोबल बढ़ेगा. स्वास्थ्य संबंधी विषय पक्ष में रहेंगे. उत्साह बढ़त पर रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 5 6 8

फेवरेट कलर- पाइनेपल

एलर्ट्स- बहस से बचें. स्पष्टता रखें. धूर्तां से दूरी बढ़ाएं. लापरवाही न दिखाएं.

---- समाप्त ----