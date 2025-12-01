scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 1 December 2025: पद-प्रतिष्ठा और प्रभाव में वृद्धि होगी, वरिष्ठजन प्रसन्न रहेंगे

Numerology Number 9 Prediction, Aaj ka Mulank 9 1 December 2025: योग्यता प्रदर्शन से जगह बनाएंगे. पद प्रतिष्ठा और प्रभाव में वृद्धि होगी. वरिष्ठजन प्रसन्न रहेंगे. बड़प्पन बनाए रखेंगे. धोखेबाजों की संगति से बचें.

Advertisement
X
nine horoscope
nine horoscope

मूलांक 9: जिन लोगों का जन्म 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 9 है.

नंबर 9- 1 दिसंबर 2025 का मूलांक 1 और भाग्यांक 4 है. अंक 9 के लिए आज का दिन सुख में वृद्धि बनाए रखेगा. अपनों के साथ सहयोग से कार्य करेंगे. व्यापार में रुटीन गति बनाए रखेंगे. लक्ष्य लेकर आगे बढ़ेंगे. योग्यता प्रदर्शन में सहज रहेंगे. मन के मामले संतुलित रहेंगे. करियर कारोबार में सामान्य गति रहेगी. पेशेवर सहजता से आगे बढ़ेंगे. भावनात्मक विषयों पर नियंत्रण रखेंगे. मंगल के अंक 9 के व्यक्ति सक्रियता से काम करने वाले होते हैं. अपनी तेजी सबको प्रभाव में लेने में सक्षम होते हैं. आज इन्हें सूझबूझ बढ़ाना है. नकारात्मक विचारों से मुक्त रहें. परिवार से सहयोग मिलेगा. विनम्रता बनाए रहेंगे. लाभ संवार पर ध्यान देंगे. व्यवस्था पर जोर रहेगा.

मनी मुद्रा- कार्य व्यापार में नीति नियम से कार्य करेंगे. लाभ सामान्य रहेगा. प्रबंधन एवं प्रशासन के प्रयास पक्ष में बनेंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. धैर्य दिखाएंगे. योग्यता प्रदर्शन से जगह बनाएंगे. पद प्रतिष्ठा और प्रभाव में वृद्धि होगी. वरिष्ठजन प्रसन्न रहेंगे. बड़प्पन बनाए रखेंगे. धोखेबाजों की संगति से बचें.

सम्बंधित ख़बरें

सबको साथ लेकर चलेंगे, निजी अवसरों को भुनाएंगे 
विनम्रता से काम लेंगे, अपेक्षा के अनुरूप व्यवहार रहेगा 
सफलता प्रतिशत साधारण रहेगा, पद प्रतिष्ठा पर जोर रखेंगे 
सकारात्मकता बनी रहेगी, अवसर का लाभ उठाएंगे 
नौकरीपेशा बेहतर रहेंगे. बड़ों का सानिध्य पाएंगे 
Advertisement

पर्सनल लाइफ- मन के मामले सुखकर बने रहेंगे. रिश्तों में प्रेम स्नेह बढ़ेगा. समता और सामंजस्य रखेंगे. निजी प्रयासों में अनुकूलता रहेगी. संबंधों में भरोसा रखेंगे. वचन निभाएंगे. करीबियों के लिए समय निकालेंगे. प्रियजनों से सहज रहेंगे. जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे. मितभाषी रहेंगे.

हेल्थ ऐंड लिविंग- व्यवहारिक रहेंगे. अवसर का लाभ उठाएंगे. आत्मविश्वास रहेगा. साज संवार बढ़ाएंगे. स्वयं पर ध्यान देंगे. संवाद संवारेंगे. संसाधन बढ़ेंगे.

फेवरेट नंबर-  1 3 6 7 8 9  

फेवरेट कलर- चेरी रेड

एलर्ट्स- प्रलोभन से बचें. संवेदशनशील रहें. प्रबंधन संवारें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement