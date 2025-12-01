Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 1 December 2025: सबको साथ लेकर चलेंगे, निजी अवसरों को भुनाएंगे

मूलांक 8: जिन लोगों का जन्म 8, 17, या 26 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 8 है.

नंबर 8- 1 दिसंबर 2025 का मूलांक 1 और भाग्यांक 4 है. आज का दिन अंक 8 के लिए हितप्रद है. कार्य व्यापार में शुभता बढे़गी. प्रेम और विश्वास बल पाएंगे. आकर्षक प्रस्तावों की प्राप्ति होगी. व्यवस्था बेहतर बनाए रखेंगे. लापरवाही और दिखावे से बचेंगे. जल्दबाजी न दिखाएं. चर्चा संवाद में सजग रहेंगे. सहज प्रदर्शन बनाए रखेंगे. जिम्मेदारों से भेंट होगी. विभिन्न विषयों में विनम्रता पर बल देंगे. शनि के अंक 8 के व्यक्ति समाज में कम घुलने मिलने वाले होते हैं. अपने काम से काम रखते हैं. सकोची होते हैं. आज इन्हें लापरवाही में नहीं आना है. कामकाज पर ध्यान देना है. नियम पालन रखेंगे. पेशेवर सहजता से आगे बढ़ेंगे. भावनात्मक पर नियंत्रण रखेंगे.

मनी मुद्रा-कार्ययोजनाओं में सहज सक्रियता बनाए रहेंगे. प्रबंधन व्यवस्था अनुकूल रहेगी. बड़ों से सीख सलाह रखेंगे. पेशेवर गतिविधियों में रुटीन रखेंगे. परंपरागत विषयों से जुड़ेंगे. कला कौशल में प्रभावी रहेंगे. फोकस बनाए रखेंगे. निरंतरता अनुशासन से आगे बढ़ेंगे. जोखिम लेने से बचें. ठगों से सावधानी बढ़ाएंगे.

पर्सनल लाइफ- मन की बात कहने में देरी नहीं करें. घर परिवार का साथ मिलेगा. भावनात्मक विषयों में बड़प्पन रखेंगे. रिश्तों में संतुलन बढ़ाएंगे. प्रियजन सहयोगी होंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. निजी अवसरों को भुनाएंगे. प्रेम संबंधों में विनम्रता बनाए रखें. जिद में न आएं.

हेल्थ ऐंड लिविंग- जीवनस्तर प्रभावी रहेगा. खानपान और व्यक्तित्व पर ध्यान देंगे. मनोबल उत्साह बनाकर रखें. विविध गतिविधियों में रुचि दिखाएं.

फेवरेट नंबर- 1 2 4 5 6 7 8

फेवरेट कलर- बेबी ब्लू

एलर्ट्स- बहस में न पड़ें. चर्चा में स्पष्ट रहें. संपर्क बढ़ाएं.

