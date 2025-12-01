scorecardresearch
 
Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 1 December 2025: विनम्रता से काम लेंगे, अपेक्षा के अनुरूप व्यवहार रहेगा

Numerology Number 7 Prediction, Aaj ka Mulank 7 1 December 2025: कार्यक्षेत्र में इच्छित परिणाम बनेंगे. विनम्रता से काम लेंगे. अपेक्षा के अनुरूप व्यवहार रहेगा. व्यावसायिक समझ बढ़ेगी. सकियता दिखाएंगे. मौके का लाभ उठाएंगे. योजनाओं को संवारेंगे.

मूलांक 7: जिन लोगों का जन्म 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 7 है.

नंबर 7- 1 दिसंबर 2025 का मूलांक 1 और भाग्यांक 4 है. अंक 7 के लिए आज का दिन श्रेष्ठ प्र्रयासों को संवारने वाला है. सहजता से आगे बढ़ेंगे. पेशेवर एवं व्यक्तिगत मामलों में अनुकूलन रहेगा. मित्रों का भरपूर सहयोग मिलेगा. सूझबूझ और संतुलन से आगे बढ़ेंगे. मेलजोल पर फोकस बढ़ाएंगे. सभी लक्ष्यों को पूरा करेंगे. विभिन्न्न क्षेत्रों में सूझबूझ बढ़ाएंगे. उद्यमी एवं पेशेवर प्रभावशाली रहेंगे. उम्मीद पर खरे उतरेंगे. केतु के अंक 7 के व्यक्ति धैर्यवान होते हैं. आत्मअनुशासन खूब होता है. आज इन्हें लक्ष्य पर फोकस बनाए रखना है. अनुशासन व अनुकूलता रखेंगे. विविध कार्यों पर ध्यान देंगे. सभी को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे. परिजन प्रसन्नता बढ़ाएंगे.

मनी मुद्रा- उद्योग व्यापार में उम्मीद से बेहतर लाभ पाएंगे. पेशेवरों से जुड़ाव बढ़ेगा. जोखिम लेने की सोच होगी. सफलता बनी रहेगी. कार्यक्षेत्र में इच्छित परिणाम बनेंगे. विनम्रता से काम लेंगे. अपेक्षा के अनुरूप व्यवहार रहेगा. व्यावसायिक समझ बढ़ेगी. सकियता दिखाएंगे. मौके का लाभ उठाएंगे. योजनाओं को संवारेंगे.

पर्सनल लाइफ- भावुकता पर अंकुश बनाए रखेंगे. चर्चाओं में सहजता रखेंगे. प्रेम संबंधों में धैर्य बढ़ेगा. भावनाओं का आदर करेंगे. सभी उत्साहित रहेंगे. परस्पर संवेदनशील रहेंगे. सभी से प्रेम स्नेह बनाए रखेंगे. प्रियजनों को भरोसे में लेकर आगे बढे़ंगे. मन की बात कह सकेंगे.

हेल्थ ऐंड लिविंग- सुविधा संसाधनों में वृद्धि होगी. स्वयं पर ध्यान देंगे. मनोबल से कार्य करेंगे. स्वास्थ्य संवार पाएगा. शारीरिक समस्याएं हल होंगी. विश्वास बनाए रखेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 6 7 9

फेवरेट कलर- मूनलाइट

एलर्ट्स- वादविवाद टालें. सावधानी रखें. आवेश में न आएं.

