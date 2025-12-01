Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 1 December 2025: सफलता प्रतिशत साधारण रहेगा, पद प्रतिष्ठा पर जोर रखेंगे

मूलांक 6: जिन लोगों का जन्म 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 6 है.

और पढ़ें

नंबर 6- 1 दिसंबर 2025 का मूलांक 1 और भाग्यांक 4 है. आज का दिन अंक 6 के लिए करियर कारोबार में सकारात्मक है. व्यक्तिगत प्रयास साधारण रहेंगे. कार्ययोजनाओं और व्यवस्था पर जोर देंगे. साथी सहयोग रखेंगे. संस्कार परंपराओेंके प्रति सकारात्मक नजरिय रखें. बड़ों की आज्ञा का पालन बढ़ाएं. अनुपालन अनुशासन अपनाएं. सामंजस्यता से आगे बढ़ते रहें. नीति नियम से आगे बढ़ेगे. सूझबूझ और सहयोग की भावना रखेंगे. परिवार में सुख सौख्य बनाए रखेंगे. शुक्र के अंक 6 के व्यक्ति कलात्मकता में विश्वास बनाए रखते हैं. आज इन्हें निरंतरता बढ़ाना है. सहजता ओर सक्रियता बनाए रखना है. भेंट मुलाकात में सहजता बनी रहेगी.

मनी मुद्रा- कार्य व्यापार में संतुलन बढ़ाए रहेंगे. पेशेवरों से संबंध सहज बनाए रखेंगे. रुटीन प्रयासों से रास्ते बनाएंगे. कार्ययोजनाएं नियंत्रित रहेंगी. व्यापार लाभकर रहेगा. सफलता प्रतिशत साधारण रहेगा. पद प्रतिष्ठा पर जोर रखेंगे. प्रबंधन संवारेंगे. करियर से जुड़े विषय पक्ष में बनेंगे. मीटिंग्स में पहल से बचें. शुभ सूचना मिलेगी.

Advertisement

पर्सनल लाइफ- निजी विषयों में भावुकता में न आएं. जिद से बचें. परिस्थिति के अनुरूप निर्णय लें. करीबियों का सहयोग बना रहेगा. अपनों के लिए अधिकाधिक करने का भाव रखें. प्रेम व विश्वास में धैर्य दिखाएं. प्रियजनों से चर्चा संवाद रखेंगे. आकर्षण अनुभव करेंगे. स्वजनों संग सुखद क्षण बिताएंगे.

हेल्थ ऐंड लिविंग- सहजता बनाए रखेंगे. न्याय नीति नियम पर बल रखेंगे. जीवनशैली आकर्षक रहेगी. लक्ष्य पर ध्यान दें. उत्साह मनोबल पूर्ववत् बना रहेगा.

फेवरेट नंबर- 2 3 4 5 6 7 9

फेवरेट कलर- सिल्वर

एलर्ट्स- लोभ व प्रलोभन में न आएं. समय प्रबंधन बढ़ाएं.

---- समाप्त ----