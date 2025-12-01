scorecardresearch
 
Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 1 December 2025: नौकरीपेशा बेहतर रहेंगे. बड़ों का सानिध्य पाएंगे

Numerology Number 4 Prediction, Aaj ka Mulank 4 1 December 2025: बड़ों की आज्ञा मानेंगे. प्रियजन सहयोगी रहेंगे. प्रेम संबंधों को बल मिलेगा. रिश्तों का ख्याल रखेंगे. मित्र संबंध प्रभावशाली बने रहेंगे. भावनात्मकता बढे़गी.

मूलांक 4: जिन लोगों का जन्म 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 4 है.

नंबर 4- 1 दिसंबर 2025 का मूलांक 1 और भाग्यांक 4 है. अंक 4 के लिए आज का दिन मनोकामनाओं को बनाए रखने वाला है. रिश्तों व पारिवारिक मामलों में सहज रहेंगे. चहुंओर सकारात्मकता बढ़ेगी. इच्छाओं के पूरे होने से उत्साह बढ़ा रहेगा. आर्थिक लाभ संवार पर बने रहेंगे. पेशेवर कार्या में निरंतरता रहेगी. सबको साथ लेकर चलेंगे. वाणिज्यिक विषयों में प्रदर्शन उच्च रहेगा. घर में शुभता का संचार रहेगा. राहु के अंक 4 के व्यक्ति व्यवस्था की कमियों को अपने लाभ में इस्तेमाल की समझ रखते हैं. आज इन्हें तेजी से काम लेना है. कार्यक्षेत्र में समय देंगे. उत्साह बनाए रखेंगे. बहस विवाद से बचेंगे. कामकाज में नियंत्रण बढ़ाएंगे.

मनी मुद्रा- लाभ एवं विस्तार पर फोकस बढ़ेगा. पेशेवर सहयोगियों पर भरोसा जीतेंगे. आर्थिक मामलों में पहल बढ़ाएंगे. लाभ संवार पर रहेगा. नौकरीपेशा बेहतर रहेंगे. बड़ों का सानिध्य पाएंगे. जोखिम उठाने से बचें. कार्यव्यवस्था संवारें. अनुशासन से आगे बढ़ें. सकारात्मक परिणाम बनेंगे. नियमों को बनाए रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- करीबियों से मन की बात कह पाएंगे. सभी से तालमेल बनाए रखेंगे. परिवार में हर्ष आनंद रहेगा. अपनों के साथ भ्रमण पर जाएंगे. बड़ों की आज्ञा मानेंगे. प्रियजन सहयोगी रहेंगे. प्रेम संबंधों को बल मिलेगा. रिश्तों का ख्याल रखेंगे. मित्र संबंध प्रभावशाली बने रहेंगे. भावनात्मकता बढे़गी.

हेल्थ ऐंड लिविंग- व्यवस्था को सम्मान दें. सभी से सामंजस्य बढ़ाएं. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएं. स्वास्थ्य सुधार पाएगा. संकेतों पर ध्यान देंगे. मनोबल बनाए रखेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 4 5 6 7 8

फेवरेट कलर- लाइट ब्राउन

एलर्ट्स- वाणी व्यवहार संतुलित रखें. कार्यगति संवारें. गरिमा बनाए रखें.

---- समाप्त ----
