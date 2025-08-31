Monthly Rashifal September 2025: सितंबर का महीना कल से शुरू, सिंह सहित इन 4 राशियों को मिलेगा भाग्य का साथ

साल का 9वां महीना सितंबर शुरू होने वाला है. सितंबर का महीना ग्रहों-नक्षत्रों की चाल के लिहाज से बेहद खास रहने वाला है. इस माह सूर्य के अलावा बुध, शुक्र और मंगल भी राशि परिवर्तन करने वाले हैं, जिसे ज्योतिष शास्त्र में बेहद महत्वपूर्ण माना गया है. ग्रहों की यह चाल 12 राशियों के जीवन में बड़े बदलाव लेकर आ सकती है. आइए जानते हैं कि यह महीना 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा.

मेष- मेष राशि वालों के लिए यह महीना मिला-जुला रहेगा. नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां और प्रमोशन के अवसर मिल सकते हैं. रिश्तों और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें. दांपत्य जीवन खुशहाल रहेगा.

वृषभ- वृषभ राशि वालों के लिए सितंबर माह अच्छा रहेगा. इच्छाओं की पूर्ति और जीवन में सफलता मिलेगी. पुराने निवेश से लाभ मिलेगा. लव लाइफ अच्छी रहेगी. कारोबार में मुनाफा बढ़ सकता है.

मिथुन- मिथुन राशि वालों के लिए यह माह मिला-जुला रहेगा. शुरुआत के दिन चुनौतियों भरे रहेंगे. खर्चे बढ़ सकते हैं. लेकिन महीने के पूर्वार्ध में पैतृक संपत्ति से लाभ संभव है. रिश्तों और वाणी पर नियंत्रण जरूर रखें. वाद-विवाद से दूर रहें.

कर्क- सितंबर माह कर्क राशि वालों के लिए मिश्रित रहेगा. इनके लिए महीने का पहला भाग चुनौतीपूर्ण और दूसरा भाग लाभान्वित करने वाला. विदेश व्यापारियों को फायदा मिल सकता है. प्रेम संबंध में सुखमय रहेगा.

सिंह- सिंह राशि वालों के लिए यह माह फलदायी साबित हो सकता है. जमीन-जायदाद से जुड़े कार्य सफल होंगे. प्रेम और दांपत्य जीवन सुखद रहेगा. भाई-बहनों से सहयोग मिलेगा. अचानक धन लाभ की संभावना है. भाग्य का पूरा साथ मिलेगा.

कन्या- कन्या राशि वालों के लिए सितंबर करियर में प्रगति, नया पद और बड़ी जिम्मेदारी लेकर आ सकता है. विवाह और मांगलिक कार्य के योग बन रहे हैं. रिश्तों में गलतफहमी से बचें. दांपत्य जीवन मधुर रहेगा.

तुला- तुला राशि वालों के लिए यह माह नुकसानदेह साबित हो सकता है. खर्च बढ़ सकते हैं. कर्ज में बढ़ोतरी हो सकती है. प्रेम संबंधों में गलतफहमियां आ सकती हैं. एकाग्रता बेहतर होने से प्रतियोगिता में सफलता हासिल होगी.

वृश्चिक- इस माह वृश्चिक राशि वालों को करियर में उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है. प्रेम संबंधों में परेशानियां बढ़ेंगी. धन हानि हो सकती है. किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करें.

धनु- धनु राशि वाले इस माह सावधानी से चलें. आलस्य और लापरवाही से नुकसान हो सकता है. धन के लेन-देन से दूर रहें. जरूरी कार्यों में बाधा आ सकती है. मानसिक तनाव बढ़ सकता है.

मकर- यह माह मकर राशि वालों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है. वाणी में मधुरता रखें. वाद-विवाद से दूर रहे. स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहे. सोच-समझकर फैसला लें.

कुंभ- कुंभ राशि वालों के लिए यह माह अशुभ रहेगा. खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है. माता-पिता से विवाद संभव है. नौकरी जा सकती है. बड़ी दुर्घटना हो सकती है.

मीन- सितंबर माह मीन राशि वालों के लिए बेहद लाभदायक रहने वाला है. नया वाहन या गाड़ी खरीद सकते है. धन, वैभव की प्राप्ति होगी. कोई शुभ समाचार मिल सकता है. पुराने अटके कार्य पूरे होंगे.

