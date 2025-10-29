scorecardresearch
 

Feedback

Aaj ka Love Rashifal 29 October 2025: वृश्चिक राशि वालों के सवरेंगे सभी रिश्ते, जानें अन्य राशियों का हाल

Aaj ka Love Rashifal 29 October 2025 (लव राशिफल): भेंटवार्ता में सफल रहेंगे. संबंधों का लाभ उठाएंगे. अपनों पर ध्यान देंगे. सुख सौख्य और संवार बनाए रखेंगे. भेंटवार्ता में प्रभावशाली रहेंगे. प्रियजन संग समय बिताएंगे.

Advertisement
X
love horoscope
love horoscope

मेष: मेष राशि के जातकों की रिश्तेदारों व सहयोगियों से भेंट होगी. प्रेम स्नेह के लिए समय निकालेंगे. भावनात्मक पक्ष बल पाएगा. मैत्री की भावना बढ़ेगी. बड़ी सोच बनाए रखेंगे. संपर्क संवाद संवरेंगे. वाणी व्यवहार आकर्षक रहेगा. आदर सम्मान बढ़ेगा. मन की बात कह पाएंगे. शुभ सूचना मिलना संभव है.

वृष: वृष राशि के लोगों के प्रेम स्नेह के प्रयास पक्ष में बनेंगे. पारिवारिक संबंध मजबूत होंगे. चहुंओर अपेक्षा से अच्छे परिणाम बनेंगे. प्रियजन प्रसन्न रहेंगे. भावनात्मक पक्ष मजबूत बना रहेगा. रिश्तों में अनुकूलन बढ़ेगा. मन की बात कह पाएंगे. शुभ सूचनाएं साझा करेंगे. सबकी खुशी का ख्याल रखेंगे. मित्रता घनिष्ठ होगी.

मिथुन: मिथुन राशि के जातकों को मन के मामलों में उतावली न दिखानी चाहिए. रिश्ते असहज बने रह सकते हैं. भावनात्मक विषयों में धैर्य रखें. सबको साथ लेकर चलेंगे. भेंट के अवसर बनेंगे. अच्छे श्रोता रहेंगे. मित्रों का साथ मनोबल बढ़ाएगा. पहल से बचेंगे. रिश्तों में सहजता रहेगी. संबंधों में घनिष्ठता रखेंगे. चर्चा संवाद में मधुरता रखेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

कर्क राशि वाले अवसरों का उठाएंगे लाभ, जानें अन्य राशियों का हाल 
कन्या राशि वालों का वित्तीय पक्ष होगा मजबूत, जानें अन्य राशियों का हाल 
मीन राशि वालों को प्राप्त होगा आर्थिक लाभ, जानें अन्य राशियों का हाल 
मेष से लेकर मीन तक, जानें अपना आज का भविष्यफल 
धनु राशि वालों को नई जिम्मेदारी मिलेगी, जाने क्या कहती है आपती राशि 

कर्क: कर्क राशि के लोगों को प्रेम स्नेह के मामलों में उत्साह दिखाना चाहिए. रिश्तों में स्पष्टता बढ़ेगी. मन की बात मजबूती से कह पाएंगे. भावनात्मक प्रयासों में सफलता पाएंगे. व्यक्तिगत संबंध मजबूत होंगे. घनिष्ठता बढ़ेगी. वाणी व्यवहार संवरेगा. भावनात्मक चर्चाओं में सतर्कता रखेंगे. मन के मामले बेहतर रहेंगे. घर में मधुरता रहेगी.

Advertisement

सिंह: सिंह राशि के जातकों को रिश्तों में मिठास बनाए रखनी चाहिए. उतावलापन नहीं दिखाएं. सहयोगियों की सलाह सुनेंगे. तार्किकता पर जोर रखेंगे. चर्चा संवाद में धैर्य दिखाएंगे. प्रियजनों की अनदेखी से बचें. रिश्तों में अनुकूलता बनी रहेगी. संबंधों में समन्वय बनाए रखें. वाणी व्यवहार में स्पष्टता रखेंगे. समकक्षों का सहयोग पाएंगे.

कन्या: कन्या राशि के लोगों को प्रियजन से भेंट होगी. संबंधियों से मेलजोल बढ़ाएंगे. सुखद चर्चा के अवसर बनेंगे. रिश्ते मजबूत होंगे. जरूरतों को समझेंगे. सहपाठियों से मुलाकात संभव है. प्रेम में इच्छित परिणाम बनेंगे. मन के मामलों में सफल होंगे. नए लोगों से करीबी बढ़ाएंगे. अपनों का ख्याल रखेंगे.

तुला: तुला राशि के जातकों को आदर सम्मान बनाए रखना चाहिए. परिजनों की सीख पर ध्यान दें. सहनशीलता बनाए रखें. करीबियों से मेलजोल बढ़ाएं. प्रेम नेह बना रहेगा. प्रियजनों की भावनाओं को समझें. पूर्वाग्रह में आने से बचेंगे. निजी मामलों में फोकस बढ़ेगा. स्वार्थ संकीर्णता का त्याग करें.

वृश्चिक: वृश्चिक राशि के लोगों को सबके साथ मिलकर रिश्तों को संवारना चाहिए. भेंटवार्ता में सफल रहेंगे. संबंधों का लाभ उठाएंगे. अपनों पर ध्यान देंगे. सुख सौख्य और संवार बनाए रखेंगे. भेंटवार्ता में प्रभावशाली रहेंगे. प्रियजन संग समय बिताएंगे. मित्र सहायक होंगे. मेहमानों का आगमन होगा. घर का वातावरण सुखकर रखेंगे.

Advertisement

धनु: धनु राशि के जातकों को सभी का आदर सत्कार बनाए रखना चाहिए. वचन पालन पर जोर होगा. स्वजनों को साथ लेकर चलेंगे. जिम्मेदारी का भाव रहेगा. रक्त संबंध संवारेंगे. करीबी जनों से मेलजोल के अवसर भुनाएंगे. प्रियजनों से संपर्क संवाद बढ़ेगा. प्रेम संबंध मजबूत होंगे. संवेदनशीलता बढ़ेगी.

मकर: मकर राशि के लोगों का रिश्तों में सुख बना रहेगा. प्रिय से जरूरी बात कह पाएंगे. मित्र संबंधों को मजबूती मिलेगी. अपनों को अचंभित करेंगे. स्वजनों का भरोसा जीतेंगे. सहयोग से आगे बढ़ेंगे. महत्वपूर्ण प्रस्ताव पाएंगे. अपनों को सुखद आश्चर्य से भरेंगे. संबंधों में मिठास बढ़ेगी.

कुंभ: कुंभ राशि के जातकों के प्रेम संबंध सामान्य रहेंगे. रिश्तों में दिखावे से बचेंगे. भ्रमण मनोरंजन पर जा सकते हैं. चर्चा संवाद अवसर बने रहेंगे. प्रियजनों के लिए समय निकालें. बहस विवाद से बचें. भावनात्मक मामलों में सहज रहें. अपनों के साथ धैर्य धर्म बनाए रखें. अपनों की खुशी का ख्याल रहेगा.

मीन: मीन राशि के लोगों को करीबियों के साथ आवश्यक सूचना साझा करनी चाहिए. मेल मुलाकात के अवसर बढ़ेंगे. मित्रों के साथ स्मरणीय पल बनेंगे. परिवार में सुख साझा करेंगे. रिश्तों में प्रभावी रहेंगे. प्रिय की बातों पर ध्यान देंगे. आकर्षण अनुभव करेंगे. विविध मामलों में तेजी लाएंगे. अपनों के साथ सुख बांटेंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement