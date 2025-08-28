scorecardresearch
 

Feedback

Aaj ka Love Rashifal 28 August 2025: कन्या राशि वालों का बनेगा अच्छा तालमेल, जानें अन्य राशियों का हाल

Aaj ka Love Rashifal 28 August 2025 (लव राशिफल): कन्या राशि वालों का सभी के साथ अच्छा समय बीतेगा. आपसी तालमेल और सम्मान की भावना बनाए रखें. अपने लोगों के साथ खुशियों को साझा करेंगे.

Advertisement
X
love horoscope
love horoscope

मेष राशि: मेष राशि के जातकों के लिए प्रेम और स्नेह के विषय मिले-जुले रहेंगे. आपको निजी मामलों में पहल करने से बचना चाहिए और बातचीत को बनाए रखना चाहिए. अपने लोगों का सम्मान करें और धैर्य से काम लें. दूसरों की भावनाओं का आदर करना आपके लिए जरूरी है. अपने वचन और भरोसे को बनाए रखें. मन के मामले संतुलित रहेंगे. रिश्तों में विनम्रता से काम लेना आपके लिए फायदेमंद होगा.

वृष: वृष राशि वालों के लिए भावनात्मक विषयों में उमंग और उत्साह बना रहेगा. प्रेम और स्नेह का पक्ष मजबूत होगा और आपके निजी संबंध भी मजबूत रहेंगे. आपको रिश्तों में विनम्रता बनाए रखनी चाहिए और अपने वादों को निभाना चाहिए. आज सुखद पल बनेंगे और मित्रों से भी मुलाकात होगी. आप अपनी खुशियों को साझा करेंगे और रिश्तों में आपका भरोसा बना रहेगा. 

मिथुन: मिथुन राशि के जातक प्रियजनों की खुशी को बढ़ाएंगे. जानने वालों के साथ यादगार पल बिताएंगे. आप सुखद खबरों को साझा करेंगे और मेलजोल बढ़ाने के अवसर मिलेंगे. आपका भावनात्मक पक्ष मजबूत होगा. प्रेम और स्नेह के मामले सुधरेंगे और रिश्तों में सकारात्मकता रहेगी. 

सम्बंधित ख़बरें

कर्क राशि वालों को कामकाज में लाभ होगा, जानें अन्य राशियों का हाल 
कन्या राशि वालों को मिलेगी धन-धान्य में मिलेगी, जानें अन्य राशियों का हाल 
Luck Cycle: How to Worship on Ganesh Chaturthi to Receive Lord Ganapatis Blessings
भाग्य चक्र: गणेश चतुर्थी पर ऐसे करें पूजा, जानें महत्व और सावधानियां 
ganesh chaturthi remedy
मनोकामना की पूर्ति के लिए गणेश चतुर्थी पर क्या उपाय करें 
कुंभ राशि वाले लेन-देन में सावधानी बरतें, जानिए क्या कहती है आपकी राशि 

कर्क: कर्क राशि के जातकों के प्रेम में त्याग और देने की भावना रहेगी. भावनात्मक मामलों में पहल करने से बचें. रिश्तों में सहज रहें. परिवार के लोगों से जरूरी बातें कहें. किसी की भावनाओं को चोट न पहुंचाएं. रिश्तों में सामंजस्य बनाए रखें. 

Advertisement

सिंह: सिंह राशि के लोग घरेलू कामों में समय देंगे. एक-दूसरे से खुशी साझा करने के अवसर मिलेंगे. आप अपने लोगों का भरोसा जीतेंगे और रिश्तों में सामंजस्य रहेगा.

कन्या: कन्या राशि वालों का सभी के साथ अच्छा समय बीतेगा. आपसी तालमेल और सम्मान की भावना बनाए रखें. अपने लोगों के साथ खुशियों को साझा करेंगे.

तुला: तुला राशि के लोग भी अपने प्रियजनों की खुशी को बढ़ाएंगे. रिश्तों को निभाने की कोशिश करें और मन के मामलों में बड़प्पन बनाए रखें. अपनों की गलतियों को नजरअंदाज करें. भावनात्मक प्रयासों में आप सहज रहेंगे.

वृश्चिक: वृश्चिक राशि के लोगों के प्रेम और स्नेह में बढ़ोतरी होगी. भावनात्मक संबंधों को बल मिलेगा. आप अपने मित्रों को प्रभावित करेंगे और मनोरंजन के लिए कहीं जा सकते हैं.

धनु: धनु राशि के लोगों के प्रेम और स्नेह के मामलों में सुधार बना रहेगा. मित्रों का साथ और सहयोग मिलेगा. संबंधों में शुभता का माहौल रहेगा. उत्साह से बातचीत को बढ़ाएंगे. मन के मामले अनुकूल रहेंगे. परिवार के लोगों का साथ और विश्वास मिलेगा. 

मकर: मकर राशि के लोग घर के लोगों का भरोसा बनाए रखेंगे. मन की बात मजबूती से कह पाएंगे. संबंधों में उत्साह और विश्वास दिखाएंगे. परिजन आपसे प्रसन्न रहेंगे.

कुंभ: कुंभ राशि के लोग भावनात्मक गतिविधियों में सहज बने रहेंगे. प्रेम और स्नेह के प्रयास प्रभावी होंगे. रिश्तों में मिठास रहेगी.

Advertisement

मीन राशि: मीन राशि के लोग प्रेम और स्नेह में एक-दूसरे की कमियों को नजरअंदाज करने की कोशिश करें. भावनात्मक मामलों में सामान्य परिणाम संभव हैं. आप असहज महसूस कर सकते हैं. वैर-भाव और संकीर्णता में न आएं. नकारात्मक सोच और बातचीत से बचें. परिवार के लोगों की सलाह मानना आपके लिए अच्छा रहेगा.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement