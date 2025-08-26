scorecardresearch
 

Aaj ka Love Rashifal 26 August 2025: वृश्चिक राशि वालों के प्रियजनों से खत्म होंगे मतभेद, जानें अन्य राशियों का हाल

Aaj ka Love Rashifal 26 August 2025 (लव राशिफल): वृश्चिक राशि वालों की व्यर्थ की आशंकाएं दूर होंगी. वे भावनात्मक प्रदर्शन में उत्साहित रहेंगे. 

मेष 
मेष राशि के जातकों को बात कहने में उतावली नहीं दिखानी चाहिए. विरोधियों की सक्रियता से वे मानसिक दबाव महसूस कर सकते हैं. 

वृष 
वृष राशि के जातकों का प्रेम पक्ष सुखद और आकर्षक बना रहेगा. मन के मामले सकारात्मक बने रहेंगे. रिश्तों और संबंधों में सुख बढ़ेगा. 

मिथुन
मिथुन राशि के जातकों के लिए चर्चा और संवाद का स्तर आकर्षक बना रहेगा. भेंट-वार्ता में उनकी रुचि रहेगी. वे सरप्राइज दे सकते हैं.

कर्क 
कर्क राशि के जातक मन की बात अपनों से कह पाएंगे. उन्हें उचित प्रस्ताव प्राप्त होंगे. भेंट और संवाद में वे उत्साह बनाए रखेंगे. 

सिंह 
सिंह राशि के जातकों का अपनों से सुखद संवाद बना रहेगा. परिजनों से उन्हें शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी. घर में शुभता का संचार बना रहेगा. 

कन्या
कन्या राशि के जातकों के लिए मन के मामले सुखद रहेंगे. वे चर्चा में स्पष्टता बनाए रखेंगे. संबंधों में सुधार होगा. रिश्तों में सक्रियता आएगी.

तुला 
तुला राशि के जातकों को नए लोगों से भेंट और संवाद में सावधान रहना चाहिए. उनके विविध संबंध मिलेजुले रहेंगे. प्रेम के मामले साधारण बनेंगे. 

वृश्चिक 
वृश्चिक राशि के जातकों के प्रियजनों से मतभेद खत्म होंगे. व्यर्थ की आशंकाएं दूर होंगी. वे भावनात्मक प्रदर्शन में उत्साहित रहेंगे. 

धनु
धनु राशि के जातकों का प्रेम पक्ष पहले की तरह बना रहेगा. एक-दूसरे के प्रति आदर और सम्मान का भाव बढ़ेगा. मित्रता को बल मिलेगा.

मकर 
मकर राशि के जातकों के निजी संबंधों में मिठास बढ़ेगी. वे पूर्व परिचय का लाभ उठाएंगे. मित्रों का भरोसा बना रहेगा. वे रिश्ते निभाने में आगे होंगे. 

कुंभ 
कुंभ राशि के जातकों को प्रेम संबंधों में असहजता का सामना करना पड़ सकता है. उन्हें भेंट और संवाद में स्पष्टता बनाए रखनी चाहिए. 

मीन
मीन राशि के जातकों की करीबियों के प्रति आदर और स्नेह बढ़ा रहेगा. सहकारिता का भाव बनाए रहेंगे. परिवार में हर्ष और आनंद बढ़ेगा.

