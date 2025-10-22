scorecardresearch
 

Feedback

Aaj ka Love Rashifal 22 October 2025: वृश्चिक राशि वाले बहकावे में आने से रहें सावधान, जानें अन्य राशियों का हाल

Aaj ka Love Rashifal 22 October 2025 (लव राशिफल): विवेक व सजगता बनाए रहें. रिश्तों में संवेदनशील बने रहें. भेंट में उतावलेपन से बचें. अवसर का इंतजार करें. मित्रों और विश्वस्तों की अनदेखी न करें. सीख सलाह पर ध्यान दें.

Advertisement
X
love horoscope
love horoscope

मेष: मेष राशि के जातकों के घर में सुखकर स्थिति रहेगी. परिवार में करीबियों से सामंजस्यता बनाए रखेंगे. प्रेम स्नेह में सुख के पल बनेंगे. रिश्तों में मधुरता रहेगी, और चर्चा संवाद संवारेंगे. सहज प्रस्ताव मिलेंगे, और मन के मामलों में मजबूती आएगी. जल्द भरोसे में न आएं. सहकारिता की भावना रहेगी.

वृष: वृष राशि के लोगों को भावनात्मक विषयों में धैर्य दिखाना चाहिए. प्रेम स्नेह के मामलों में पहल से बचें. विनम्रता व सहजता बढ़ाएं. बहकावे में नहीं आएं. अहंकार से बचें. अनजानों से दूरी रखें. रिश्तों में संवेदनशील रहें. करीबियों से भेंट होगी. अपनों की खुशी के लिए प्रयासरत रहेंगे. बात कहने वक्त का इंतजार करेंगे.

मिथुन: मिथुन राशि के जातकों को प्रिय की खुशी में शामिल होना चाहिए. प्रेम और स्नेह बढ़ाएंगे. रिश्ते निभाने में सफल होंगे. मनोरंजन के मौके बनेंगे. आसपास का माहौल ऊर्जावान बनाए रखेंगे. जरूरी बात करीबियों से साझा करेंगे. संबंधों का लाभ मिलेगा. रिश्ते संवार पाएंगे. करीबियों को समय देंगे. सबका साथ रहेगा.

सम्बंधित ख़बरें

तुला राशि वाले आर्थिक मामलों में रखेंगे धैर्य, जानें अन्य राशियों का हाल 
सिंह राशि वाले आर्थिक कार्यों में पाएंगे तेजी, जानें अन्य राशियों का हाल 
The name by which the world knows you determines your fate: Shailendra Pandey.
कैसे रखें अपने बच्चे का नाम, क्या हैं इसके न‍ियम, जानें भाग्य से कनेक्शन 
कुंभ राशि वालों के कारोबार में तेजी आएगी, जानें अन्य राशियों का हाल 
धनु राशि वाले का प्रेम गहराएगा, जानें अन्य राशियों का हाल 

कर्क: कर्क राशि के लोगों को निजी मामलों में अन्य के दबाव में कार्य न करना चाहिए. भावुकता में निर्णय न लें. घर से करीबी बढ़ी रहेगी, और परिजनों संबंध बेहतर बनाए रहेंगे. परस्पर संवाद बढ़ाएंगे. भावनात्मक विषयों में अतिउत्साह में नहीं आएंगे. अपनों की मदद बनी रहेगी. परिजनों का सहयोग रहेगा. सक्रियता से सब प्रभावित होंगे.

Advertisement

सिंह: सिंह राशि के जातकों को घर परिवार में सुखकर वातावरण रहेगा. करीबियों से तालमेल रखेंगे. परिचितों व मित्रों का सहयोग पाएंगे. संबंधों में मिठास बढ़ेगी. सभी सहयोगी होंगे. रिश्तों को संवार मिलेगी. भावनात्मक पक्ष बल पाएगा. प्रेम स्नेह से भरे रहेंगे. मन की बात रख पाएंगे.

कन्या: कन्या राशि के लोगों को रिश्तों को प्रभावपूर्ण बनाए रखना चाहिए. प्रेम स्नेह के मामलों में सहजता रखेंगे. मित्रों के साथ सुखद पल बिताएंगे. मन की बात कह पाएंगे. आगंतुक का सत्कार करेंगे. सभी से तालमेल रखेंगे. प्रिय से चर्चा होगी. अतिथिगण का घर आगमन बना रहेगा. स्वजनों से भेंट के अवसर बनेंगे.

तुला: तुला राशि के जातकों के घर परिवार में सहयोग बढ़ा हुआ रहेगा. चर्चा संवाद में सहज गति बनाए रखेंगे. करीबी प्रसन्न होंगे. स्नेह विश्वास को मजबूती मिलेगी. सभी का ख्याल रखेंगे. प्रियजनों संग समय बिताएंगे. सुख संतुलन बढ़ेगा. प्रेम संबंधों में सहजता रहेगी. रिश्तों को निभाएंगे.

वृश्चिक: वृश्चिक राशि के लोगों को संबंधों में बहकावे व दिखावे में आने से बचना चाहिए. विवेक व सजगता बनाए रहें. रिश्तों में संवेदनशील बने रहें. भेंट में उतावलेपन से बचें. अवसर का इंतजार करें. मित्रों और विश्वस्तों की अनदेखी न करें. सीख सलाह पर ध्यान दें. प्रेम संबंध सामान्य रहेंगे. भावनात्मक विषयों में सजग रहें.

Advertisement

धनु: धनु राशि के जातकों को मन की बात को कहने में सहज रहना चाहिए. प्रेम स्नेह के मामलों में हर्ष आनंद बढ़ेगा. संबंधों में निसंकोच रहेंगे. प्रेम स्नेह के मामले बल पाएंगे. रिश्ते मधुर बने रहेंगे. गरिमा गोपनीयता का ध्यान रखेंगे. स्वजनों के हित साधेंगे. अपनों को सुखद सरप्राइज दे सकते हैं.

मकर: मकर राशि के लोगों को भावनात्मक संवाद में सहज बने रहना चाहिए. निजी गतिविधियों में सक्रियता आएगी. प्रेम स्नेह के मामलों में संपर्क संवाद में बनाए रखेंगे. भेंट चर्चाओं में समय देंगे. रिश्तों में विश्वास बढ़ाएंगे. घर में अतिथि आ सकते हैं. रिश्तों में सुख सौख्य रहेगा. प्रियजनों से भेंट के अवसर बनेंगे.

कुंभ: कुंभ राशि के जातकों को प्रियजनों की सुनना चाहिए. अपनों की भावनाओं को सम्मान देंगे. मन की कहने में सहजता बढ़ेगी. विवेक विनम्रता में वृद्धि होगी. निजी विषयों पर फोकस रहेगा. संबंध मजबूत होंगे. रिश्तों को निभाने में आगे रहेंगे. चर्चाओं में प्रभावी रहेंगे. आत्मविश्वास बनाए रखेंगे. रुटीन बेहतर रखेंगे.

मीन: मीन राशि के लोगों को परिवार के लोगों का कहना सुनना चाहिए. शुभचिंतकों की अनदेखी से बचें. सहजता व सूझबूझ से संबंध मधुर बनाए रहें. समय पर भेंट करें. गरिमा गोपनीयता बढ़ेगी. समता सामंजस्यता पर जोर रखेंगे. करीबी सहयोगी रहेंगे. व्यक्तिगत संपर्कों में सजग रहें. रिश्तों में संतुलन बढ़ाएं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement