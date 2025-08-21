scorecardresearch
 

Feedback

Aaj ka Love Rashifal 21 August 2025: कुंभ राशि वाले अपनों का करेंगे मान-सम्मान, जानें अन्य राशियों का हाल

Aaj ka Love Rashifal 21 August 2025 (लव राशिफल): वे भ्रम और बहकावे में नहीं आएंगे. प्रेम और स्नेह के मामलों में पहल से बचें. अपनों का मान-सम्मान रखेंगे. 

Advertisement
X
love horoscope
love horoscope

मेष 
मेष राशि के जातक रिश्तों में पहल करने से बचेंगे. वे व्यक्तिगत विषयों पर ज्यादा ध्यान देंगे. प्रियजनों की इच्छा का सम्मान करेंगे और सगे-संबंधियों को समय देंगे. जरूरी बातें कहने में धैर्य दिखाएंगे. 

वृष
वृष राशि के जातकों का भाईचारे में विश्वास बढ़ेगा. शुभ सूचनाएं मिलेंगी. वे अतिथियों का आदर-सत्कार करेंगे. भावनात्मकता को बल मिलेगा. 

मिथुन 
मिथुन राशि के जातकों के सुख-संसाधनों में वृद्धि होगी. उनके व्यक्तिगत संबंध मजबूत होंगे. मन के मामले सुधरेंगे. योग्य लोगों को आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

Venus transit in Cancer in 2025, beneficial time for 4 zodiac signs
शुक्र-बुध की युति से बनेगा लक्ष्मी नारायण योग, 30 अगस्त तक इन 3 राशियों को होगा धन लाभ 
सिंह राशि वाले खर्चो पर रखें नियंत्रण, जानें अन्य राशियों का हाल 
गुरुवार के दिन कन्या राशि वालों को बिजनेस में मिलेगा शुभ परिणाम, जानें अन्य राशियों का हाल 
Wheel of Fortune: Heart Disease: Astrological Causes and Solutions
भाग्य चक्र: हृदय रोग से कैसे बचें? देखें ज्योतिष में ग्रहों का खेल और अचूक उपाय 
business remedy
यदि व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है तो ये उपाय करें 

कर्क 
कर्क राशि के जातकों का भावनात्मक पक्ष मजबूत बना रहेगा. वे निजी विषयों पर चर्चा और संवाद बनाए रखेंगे. रिश्तों में शुभता बढ़ेगी और वे सभी से तालमेल रखेंगे. प्रियजनों से मुलाकात होगी. 

सिंह 
सिंह राशि के जातकों को पेशेवर निर्णयों में जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए. वे कार्यों में पहल और पराक्रम से बचें. अफवाहों पर ध्यान न दें. उन्हें विपक्षियों से सावधान रहना चाहिए. 

कन्या 
कन्या राशि के जातक प्रेम और स्नेह के प्रयासों को संवारेंगे. वे प्रेम में उत्साह और मनोबल बनाए रखेंगे. उनके निजी संवाद सुखद बनेंगे.

Advertisement

तुला 
तुला राशि के जातकों का प्रेम पक्ष सुखद बना रहेगा. व्यक्तिगत संबंधों में मजबूती आएगी. वे जरूरी बातें साझा करेंगे. प्रियजनों की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. परस्पर तालमेल बढ़ेगा.

वृश्चिक
वृश्चिक राशि के जातकों के प्रेम में आनंदमय स्थिति रहेगी. निजी संबंधों में सुखद वातावरण बना रहेगा. वे उमंग और उत्साह से आगे बढ़ेंगे. शुभ संदेश प्राप्त होंगे. 

धनु 
धनु राशि के जातकों को अपरिचित लोगों से संपर्क और संवाद में सावधानी बढ़ानी चाहिए. वे अन्य की बातों में न आएं.

मकर 
मकर राशि के जातकों के घर में खुशियों का संचार रहेगा. दाम्पत्य जीवन में मिठास रहेगी. विविध मामले सुधरेंगे. रिश्तों में मजबूती आएगी. प्रेम के संबंध घनिष्ठ होंगे.

कुंभ 
कुंभ राशि के जातक दूसरों की बातों का सम्मान करेंगे. वे भ्रम और बहकावे में नहीं आएंगे. प्रेम और स्नेह के मामलों में पहल से बचें. अपनों का मान-सम्मान रखेंगे. 

मीन
मीन राशि के जातक मन के मामलों में संपर्क सुधारेंगे. वे भेंट-वार्ता में उत्साहित रहेंगे. प्रेम और स्नेह के मामले उनके पक्ष में बनेंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement