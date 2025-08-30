Tula Tarot Rashifal 30 August 2025: तुला राशि वालों को रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है, लेनदेन से बचें

तुला (Libra):-

Cards:- Ten of Cups

थोड़े समय से रिश्तों में कड़वाहट सी बढ़ती नजर आने लगी है. सभी लोग अपनी अपनी सोच के अनुसार सामने वाले से व्यवहार कर रहे हैं. जिसके चलते आपसी मतभेद काफी बढ़ते जा रहे हैं. इस समस्या को सुलझाने के प्रयास कर सकते है. कार्य की बढ़ती अधिकता ने आपके परिवार से थोड़ी दूरी बना दी है. अब कार्य से थोड़ा विश्राम लेकर परिवार के साथ समय बिताने और रिश्तों को सुधारने की कोशिश कर सकते है. किसी बड़ी परियोजना पर कार्य करने का अवसर आपको मिल सकता है. ऐसा आपको सुनने में आया है. आप बस इस खुशखबरी के मिलने के समाचार का इंतजार कर रहे है. संतान प्राप्ति की उम्मीद भी अब पूरी होने जा रही है. नौकरी में पदोन्नति के साथ वेतन वृद्धि भी मिल रही है. अभी किसी नए कार्य या योजना को लेकर की गई मेहनत आगे अच्छे परिणाम लेकर आएगी. परिवार में यदि किसी को कोई बात या स्थिति से काफी परेशानी हो रही हैं. तो आपस में बातचीत कर इन सबसे भी बाहर निकल सकते है.

स्वास्थ्य: सर्दी के कारण काफी परेशानी हो रही है. जुकाम के कारण आंखों में परेशानी हो सकती है.

आर्थिक स्थिति:रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है. किसी अच्छी जगह धन निवेश कर सकते है.

रिश्ते: किसी न किसी बात पर परिजनों को हमेशा डांटते आए है. अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएं.

