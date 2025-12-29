Tula Tarot Rashifal 29 December 2025: नया काम शुरू कर सकते हैं, दैनिक दिनचर्या सुधारेंगे

तुला (Libra):-

Cards:- Eight of cups

कुछ करीबी लोगों के साथ की अपनी पुरानी यादों को ताज़ा कर सकते है.जीवन मेंअब तक इतना कुछ उतार-चढ़ाव देख चुके हैं. कि अब किसी भी स्थिति से भयभीत नहीं होते है.मन में ईश्वर के प्रति भक्ति भाव काफी बढ़ सकता है.किसी ऐसे आध्यात्मिक स्थान पर जा सकते है.जहां मन को शांति और सुकून मिल सकें.कटु यादों को दूर करें.ऐसे कार्यों में खुद को व्यस्त रखें.जो पुरानी परिस्थितियों से बाहर निकलें.सब कुछ खो देने के बाद भी आपका आत्मविश्वास और सोच की सकारात्मक बनी हुई है.कुछ असफलता कार्य में प्राप्त हो सकती है.इस बात को मन पर हावी न होने दें.

और पढ़ें

जीवनसाथी के साथ संबंधों में बढ़ती गलतफहमियों के कारण रिश्ता टूटने की कगार पर आ सकता है.किसी बड़े बुजुर्ग के समझाने पर इस रिश्ते को सुधारने के प्रयास कर सकते है.पारिवारिक संपत्ति को लेकर चिंतित है.दूसरों पर निर्भरता कम करें.किसी को अपने ऊपर हावी न होने दें.

स्वास्थ्य: नींद की कमी के कारण सर दर्द और कमजोरी महसूस कर सकते हैं.इसके लिए अपनी दैनिक दिनचर्या में थोड़ा परिवर्तन लाने की आवश्यकता पड़ रही है.

आर्थिक स्थिति: किसी नए कार्य की शुरुआत एक छोटे कुटीर उद्योग के अंतर्गत कर सकते है.

रिश्ते: यदि जीवनसाथी के साथ अनबन बढ़ती जा रही है. तो इस समस्या को सुधारने का प्रयास बातचीत से कर सकते हैं.

---- समाप्त ----