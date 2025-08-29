Tula Tarot Rashifal 29 August 2025: तुला वालों का जीवन रहेगा प्रभावशाली, वस्तु का करें सावधानी से प्रयोग

तुला (Libra):-

Cards:- Seven of swords

किसी की मंशा आपके परिवार को नुकसान पहुंचाने की हो सकती है. सामने वाले अपने लालच की प्रतिपूर्ति में बेईमानी के साधनों का उपयोग करने से संकोच नहीं करेगा. यह स्थिति आपके ही किसी पूर्व कार्य का प्रतिफल होने की संभावना है. जीवन में नकारात्मक सोच बढ़ सकती है. कार्य क्षेत्र में सब कुछ गलत तरीके से हथियाने की मंशा रख सकते हैं. किसी कठिन परिस्थिति में बिना श्रम किए सब कुछ हासिल किया जा सकता है. अपनी सोच में परिवर्तन लाइए. जब तक आपके प्रयास मजबूत नहीं होंगे. तब तक किसी भी परिस्थिति में सफलता आसानी से प्राप्त नहीं होगी. परिवार में संपत्ति का बंटवारा हो सकता है आप चाहेंगे कि आपको सबसे अधिक संपत्ति मिल जाए इसके लिए यदि आपको परिजनों के साथ बेईमानी भी करना पड़े तो वह आपको स्वीकार होगी अपने सोच में बदलाव लाइए. भौतिकवादी वस्तुओं से ज्यादा प्रभावशाली आपका व्यक्तित्व और रिश्ते होते हैं. धन को कमाया जा सकता है पर रिश्तों में विश्वास प्रेम कमाना आसान नहीं होता है.

स्वास्थ्य: किसी नुकीली वस्तु का उपयोग करते समय चोट लग सकती है. किसी भी ऐसी वस्तु का उपयोग करते समय सावधानीपूर्वक कार्य करें.

आर्थिक स्थिति: धन को यदि उचित तरीके से कमाया जाए तो वह आपके लिए लाभ लेकर आएगा . अनुचित तरीके से कमाया गया धन आपको दूसरों के समक्ष गिरा सकता है.

रिश्ते: यदि कोई बात आपसे गलत हो गई है . तो अपने प्रिय जनों से उस बात का जिक्र अवश्य करें. बातों को छुपाने से रिश्तों में गलतफहमियां बढ़ सकती हैं.

