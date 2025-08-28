Tula Tarot Rashifal 28 August 2025: तुला वालों के कार्यों में रुकावटें होंगी समाप्त, खर्चो पर रखें नियंत्रण

तुला (Libra):-

Cards :- Eight of swords

किसी भी चीज का लालच आपको ऐसी खाई में डाल सकता हैं. जहां आपको संतुष्टि प्राप्त नहीं हो सकेगी. हमेशा चीजों को पाने की चाह मन के सुकून को छीन लेगा. बिना सोचे समझे किसी कार्य की शुरुआत आपको जोखिम में डाल सकती है. सामने वाले की बातों में आकर अपने काफी सारी धनराशि दांव पर लगा सकते हैं. चारों तरफ से खुद को दीवारों से घिरा महसूस कर रहे है. बाहर निकलने का प्रयास कर सकते हैं. पर अभी तक कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है. कोई भी कोशिश सफल होती नजर नहीं आ रही है. विचारों की नकारात्मकता को दूर करने की कोशिश करें. मन में बसे डर का सामना पूरी हिम्मत से करके आगे बढ़े. इस बार से कदम पीछे न करें, कि असफल न हो जाए. जब तक आगे आने का प्रयास नहीं करेंगे. तब तक किसी भी तरह की जीत हासिल नहीं होगी. कार्य क्षेत्र में जो भी स्थितियां हो उनको सकारात्मक ढंग से सुलझाने करने का प्रयास करें. अभी वक्त अनुकूल नहीं है. अपनी मेहनत और लगन को कम न होने दे. सफलता देर सबेर जरूर मिलेगी. यदि किसी के साथ कार्य करने में परेशानी महसूस कर रहे हो. तो उससे बात करना चाहिए.

स्वास्थ्य : श्वास संबंधी किसी बड़ी परेशानी के जूझ सकते है. बार बार अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ रहे है. सिर में चोट लग सकती है. ध्यान रखे.

आर्थिक स्थिति: कार्यों के तय समय सीमा पर पूरे न होने के कारण काफी बड़ा नुकसान होने की संभावना है. पैसों का लेनदेन सावधानी से करें. कीमती सामान को व्यवस्थित रखें.

रिश्ते: किसी को खोने के डर के कारण सामने वाले से अपने मन की भावनाएं कहने से बच रहे है. प्रिय के समक्ष अपने प्रेम का इजहार कर सकते हैं.

