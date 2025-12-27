Tula Tarot Rashifal 27 December 2025: पदोन्नति मिल सकती है, परिश्रम करेंगे

तुला (Libra):-

Cards:- The Moon

महिला मित्र के चलते सहयोगी के साथ मतभेद हो सकते हैं.इससे कार्य की सफलता को प्रभावित हो सकती है.इस समय परियोजना में आ रही चुनौती दुविधा में डाल सकती है.किसी बड़े उच्च अधिकारी से सलाह ले सकते हैं.नौकरी में पदोन्नति लंबे समय से रुकी हुई है.इस समय पदोन्नति मिल सकती है.परिवार में किसी नए व्यक्ति का आगमन वातावरण को उथल-पुथल कर सकता है.जीवनसाथी के गुस्सैल स्वभाव के चलते बड़ी परेशानी हो सकती हैं.सामने वाले की हरकतों पर नजर रखेंगे.जीवन में कुछ बदलाव आते नजर आ रहे हैं.मानसिक तनाव कम हो सकता है.कार्य की सफलता नजदीक होने से मन प्रसन्न हो सकता है.

दूसरों के भरोसे रहकर कार्य पूरा ना करें.गलत बात का समर्थन कर अपनी छवि को खराब न करें.किसी बड़े कार्य को लेकर चिंतित हो सकते है.किसी का सहयोग न मिलने के कारण मन व्याकुल हो सकता है.रिश्तों में मधुरता लाएं.विद्यार्थी कठिन परिश्रम करें.सफलता नजदीक ही है.इस समय की गया परिश्रम जल्द ही अच्छे प्रतिफल लेकर आएगा.

स्वास्थ्य: खानपान का परहेज रखें.ज्यादा वजन उठाने से कंधों में दर्द हो सकता है.

आर्थिक स्थिति: आमदनी से अधिक खर्च आर्थिक परेशानी ला सकता हैं.खर्चो पर नियंत्रण रखें.

रिश्ते: अतीत का कोई रिश्ता अचानक से सामने आने से मन भयभीत हो सकता है. इस बात को लेकर मन में शंका बढ़ सकती है.

---- समाप्त ----