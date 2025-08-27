Tula Tarot Rashifal 27 August 2025: वेतन वृद्धि हो सकती है, बुजुर्ग की तबीयत को लेकर चिंतित हो सकते है

तुला(Libra):-

Cards :- Ten of pentacles

किसी परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए लंबे समय से प्रयासरत रहे है.जल्द ही उससे बाहर निकलकर आगे बढ़ेंगे.यह महसूस कर पा रहे है.जीवन की किसी चक्र का अंत निकट ही है.किसी कठिन परिस्थिति से बाहर निकल सकते है.परिवार को साथ लेकर आगे बढ़ने की सोच रखते आए है. परिवार के सभी सदस्यों को बांधे रखने की भरसक कोशिश कर सकते है. अचानक से जीवन में परिवर्तन आ सकता है.स्वार्थी लोगों के साथ थोड़ा दूरी बनाने की कोशिश करना चाहिए.आर्थिक स्थिति भी बेहतर होती जा रही है.पारिवारिक व्यवसाय को आगे ले जाने के लिए नई तकनीकों का प्रयोग कर सकते है. नौकरी में मनचाही वेतन वृद्धि हो सकती है. अगर अविवाहित है.और अच्छे विवाह प्रस्ताव की तलाश कर रहे है. तो जल्द ही एक अच्छा प्रतिभाशाली परिवार से अच्छा रिश्ता आ सकता है. परिजनों की सहमति इस विवाह प्रस्ताव को आगे लेकर जा सकती है.

स्वास्थ्य : किसी वंशानुगत बीमारी से पीड़ित हो सकते है. इस बीमारी से राहत पाने का उपाय ढूंढ सकते है. किसी बड़े बुजुर्ग की तबीयत को लेकर चिंतित हो सकते है.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति काफी अच्छी है. व्यवसाय विस्तार के लिए आर्थिक मदद पिता की तरफ से मिल सकती है. वेतन वृद्धि आर्थिक स्थिति को काफी अच्छा बना सकेगी.

रिश्ते : परिवार के सभी सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ता नजर आ सकता है. जीवनसाथी के साथ यात्रा पर जा सकते है. मित्र की शादी के लिए उत्साहित नजर आएंगे.

