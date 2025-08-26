Tula Tarot Rashifal 26 August 2025: तुला वालों की जीवन की चुनौतियां होंगी समाप्त, स्वास्थ्य पर देना होगा ध्यान

तुला (Libra):-

Cards:-Nine of wands

खुद को ऐसी स्थिति में पा रहे हैं, जहां से पीछे मुड़ना अब संभव नहीं दिख रहा हैं. आगे आ रही चुनौतियों का सामना करके आगे बढ़ना ही पड़ेगा. इन चुनौतियों से पार पाकर आगे का रास्ता आपके लिए सुगम होता जाएगा. कार्य क्षेत्र में आस पास के लोगों और माहौल से इतने अनभिज्ञ ना हो जाएं. कि क्या हो रहा हैं, इस बात की कोई खबर आपको ना रहें. परिस्थितियों की अनुकूलता आपकी सतर्कता और स्वयं को वर्तमान स्थिति में बनाएं रखने पर भी निर्भर करेगी. हो सकता हैं, कि मन की शांति किसी अनजानी शंका से भंग हो रही हो. ऐसे समय अपना विश्वास और आस्था अपने इष्ट पर बनाएं रखें. हो सकता हैं, कि नौकरी में पदोन्नति के साथ स्थानांतरण की सूचना भी प्राप्त हो. जिसके चलते यात्रा की तैयारी करना पड़ सकती हैं. किसी कार्य को पूरा करने के लिए स्वप्न देखने की जगह उनको पूरा करने में विश्वास करते आए हैं. समय अनुकूल अवश्य हैं. लेकिन उसकी अनुकूलता आपके धैर्य, होशियारी और अत्यधिक शांति से सामना करने पर ही निर्भर करेगी. अन्यथा असफलता निश्चित हैं.



स्वास्थ्य: किसी के साथ हाथापाई होने की संभावना हो सकती हैं. जिसमें आपको चोट लग जाएगी. कोशिश करें ऐसी किसी स्थिति में न पड़ें.

Advertisement

आर्थिक स्थिति: आपकी आर्थिक स्थिति आपके कार्य की सफलता पर बेहतर होती जाएगी. इस समय किसी से उधार न लें. वरना चुकाना मुश्किल होगा.

रिश्ते: अपने व्यवहार में बदलाव लाएं. काफी लोगों से आपके रिश्ते आपकी खराब वाणी और गुस्से के कारण बिगड़े हुए हैं.

---- समाप्त ----