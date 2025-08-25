Tula Tarot Rashifal 25 August 2025: तुला राशि वालों की आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, लेनदेन से बचें

तुला (Libra):-

Cards:-The Magician

जीवन में किसी नए बदलाव को महसूस कर रहे हैं. कुछ अच्छे अवसर आपको मिल सकते हैं. आ रही परेशानियों से निजात मिलती नजर आ रही है. कार्यों को पूरा करने के लिए कुछ अच्छी नीति का उपयोग कर सकते है. चाहे कोई भी उपाय करना पड़े. पर कार्य को सफलता पूर्वक पूरा करना आपका उद्देश्य रहता हैं. अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा सजग रहें. जल्द ही कोई बड़ा और महत्वपूर्ण शुभ समाचार मिल सकता है. मन में जोश और उमंग महसूस कर थे है. प्रिय के साथ विवाह का सपना दोनों के परिजनों की सहमति मिलने से पूरा होने जा रहा है. कार्य क्षेत्र में अपनी मेहनत और लगन से एक अच्छी पहचान बना सकते हैं. परिवार में किसी नए मेहमान के आगमन की सूचना से पूरा वातावरण उत्साहित बना हुआ है. किसी बड़े कार्य की शुरुआत अच्छा धन लाभ लेकर आ रही है. जीवनसाथी के साथ किसी छोटे व्यवसाय की शुरुआत दोनों के रिश्ते को और अधिक मधुर बनाएगी.

स्वास्थ्य:सर्दी जुकाम के बिगड़ जाने से सिरदर्द काफी बढ़ गया है. जिसके चलते निमोनिया हो सकता हैं.

आर्थिक स्थिति:व्यवसाय में शुरू में धन लाभ कम होने से मन थोड़ा परेशान था. पर आगे आने वाले अवसर अच्छा लाभ देंगे. ऐसा आपको विश्वास है.

रिश्ते: मित्रों के साथ कहीं बाहर जाने की तैयारी कर रहे है. परिजनों के साथ परिवार में किसी की होने वाली शादी की तैयारियों को व्यस्त हैं.

