Tula Tarot Rashifal 24 December 2025: फिजूलखर्ची से बचें, सोच-समझकर आगे बढ़ें

तुला (Libra):-

Cards:- Seven of swords

अपनी महत्त्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए किसी अनैतिक साधन का उपयोग न करें.कार्यों को समय पर ईमानदारी से पूरा करें.कड़ी मेहनत की बजाय बुद्धि और नीति से कार्यों को पर करें.ये एक अच्छी सफलता को प्राप्त करने में सहायक रहेगा.समस्याओं से बाहर निकलने के लिए शांति से सोच समझकर से आगे चलना पड़ेगा.किसी करीबी को अपने व्यवहार से दुःखी कर सकते हैं.नए लोगों से मित्रता करते समय सजग रहें.अतिविश्वास के चलते नुकसान हो सकता हैं.इस समय दुश्मन से आमने सामने की लड़ाई काम नहीं आएगी.थोड़ी सी चतुराई से कार्य करे. तो सामने वाले को मात दी जा सकती हैं.कानूनी और वित्तीय मामलों में आपको सावधान रहने की आवश्यकता है.विरोधी सक्रिय हो सकते हैं.सावधान रहे तथा लोगों के बहकावे में न आएं.किसी को अपने ऊपर हावी न होने दें.समय पर कार्य पूरा करें.बेवजह दूसरों से न उलझे.यदि किसी बड़े से कोई विवाद हो गया है.तो उसे सुलझा लें.

स्वास्थ्य: फिसल सकते है.चढ़ने उतरने में सावधानी रखें.

आर्थिक स्थिति: धन की फिजूलखर्ची बढ़ सकती है.खर्चों को थोड़ा सीमित करें.

रिश्ते: माता के साथ कुछ अच्छा समय बिता सकते है.

