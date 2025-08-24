scorecardresearch
 

Tula Tarot Rashifal 24 August 2025: तुला राशि वालों की आर्थिक स्थिति खराब रहेगी, लेनदेन से बचें

Aaj ka Tula (Libra) Tarot Card Horoscope, 24 August 2025: पहले बातों की सच्चाई की जांच करे,फिर उस पर फैसला ले. बिना जांचे और बिना समझे आगे बढ़ना रिश्तों में दूरियां ला सकता हैं.

तुला( Libra):-

Cards:-The Hierophant

कुछ संदेश आपको लगातार मिल रहे हैं. ये किसी बात,कोई संख्या या किसी प्रतीक चिन्ह के रूप में हो सकते हैं. किसी बात को लेकर सजग रहने के लिए अंतर्मन बार बार संकेतों के रूप में संदेश दे रहा है. किसी बात को लेकर ये ईश्वर की चेतावनी हो सकती हैं. आप इन बातों को अनसुना करके अपने लिए काफी बड़ी मुसीबत को खड़ी कर देंगे. लगातार मिलती सफलता और आर्थिक रूप से मजबूती ने अहंकार और दंभ को जीवन में जगह दे दी है. सभी को खुद से छोटा समझने की कोशिश लोगों से दूर कर सकती हैं. व्यवहार का रूखापन मित्रों और सहयोगियों को प्रभावित कर सकता हैं. किसी गलत निर्णय के चलते काफी नुकसान का सामना करना पड़ गया है. जिस वजह सेआर्थिक हानि के साथ मान सम्मान की भी हानि होने की संभावना बनती नजर आ सकती हैं. अपने व्यवहार को लचीला और नम्र बनाए. ऐसे लोग जो आपके लिए परेशानियां बढ़ा सकते है. उनसे दूर रहना आपके लिए अच्छा रहेगा. अपने से बड़ों का सम्मान करें. दूसरों की बातों को हमेशा अनसुना करने की आपकी आदत बदलने की जरूरत है. कई बार बातें हमारे हित में हो सकती है. किसी के उकसाने पर व्यर्थ के विवाद में उलझ सकते है. पहले बातों की सच्चाई की जांच करे,फिर उस पर फैसला ले. बिना जांचे और बिना समझे आगे बढ़ना रिश्तों में दूरियां ला सकता हैं.

स्वास्थ्य : व्यर्थ के तनाव और चिंता से दूर रहने का प्रयास कीजिए. नियमित दिनचर्या अपनाने का प्रयास कर सकते हैं.

आर्थिक स्थिति : धन की आवक काफी कम हो रही है. उधार दिया हुआ धन कहीं से भी वापस नही मिल पा रहा है. उधार लिए हुए लोगों ने दूरी बना ली है.

रिश्ते : जीवनसाथी के कर्कश व्यवहार के चलते आप बात करना कम कर सकते हैं. सामने वाले को उसकी गलती समझने का इससे अच्छा उपाय आपके पास नहीं है.

