Tula Tarot Rashifal 23 September 2025: तुला राशि वालों के साथ कार्यक्षेत्र में हो सकता है पक्षपात, रहना होगा सावधान

Aaj ka Tula (Libra) Tarot Card Horoscope, 23 September 2025: जल्द ही इस निर्णय से आप दोनों अपने परिजनों को अवगत करा सकते हैं.  दोनों एक दूसरे से शांति से अलग होने का निर्णय ले सकते हैं.

libra horoscope
तुला (Libra):-
Cards:- Justice

वैवाहिक जीवन में चल रही उथल-पुथल को खत्म करने का प्रयास कर सकते हैं.  अपने जीवन साथी के साथ तलाक लेने के निर्णय पर सोच विचार कर रहे हैं . जल्द ही इस निर्णय से आप दोनों अपने परिजनों को अवगत करा सकते हैं.  दोनों एक दूसरे से शांति से अलग होने का निर्णय ले सकते हैं. कार्य क्षेत्र में आए नए अधिकारी का पक्षपातपूर्ण व्यवहार कार्य क्षेत्र के वातावरण को दूषित कर रहा है. कुछ ऐसे सहयोगी, जो इस व्यवहार से परेशान हो रहे हैं.  इसकी शिकायत अन्य उच्च अधिकारियों से करने की योजना बना सकते हैं.  ऐसी स्थिति में हो सकता है, कि आया हुआ नया अधिकारी आपके कार्यों में कमियां निकालना शुरू कर दें.  और उसकी कोशिश आप सबको परेशान करने की हो सकती हैं.  इस बात के चलते आपको किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह ले लेना चाहिए. जिससे आपका कार्य भी हो जाए और आप सब किसी बड़ी मुसीबत में फंसने से भी बच जाए. 

स्वास्थ्य: छोटी-छोटी समस्याओं को नजरअंदाज करना आपकी आदत बन चुकी है. कंधे में दर्द को एक लंबे समय से नजरअंदाज करते चले आ रहे हैं.  अचानक से यह दर्द इतना बढ़ सकता है.  कि आप अपने कार्यों को करने में अक्षम महसूस करें. 

आर्थिक स्थिति: बिना लिखा पढ़ी के किसी को भी पैसा उधार ना दे. हो सकता हैं,कि सामने वाले को आपकी इस बात का बुरा लगे. किंतु अपने स्वयं की बेहतरीन के लिए यह कार्य करना उचित रहेगा. 

रिश्ते: जो लोग हमेशा आपकी कमियां निकालते हैं . और आपको नीचा दिखाने का प्रयास करते आ रहे हैं.  वह लोग आपके अच्छे शुभचिंतक नहीं हो सकते हैं. 

