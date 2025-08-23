scorecardresearch
 

Tula Tarot Rashifal 23 August 2025: तुला राशि वालों की आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, लापरवाही से बचें

Aaj ka Tula (Libra) Tarot Card Horoscope, 23 August 2025: विवाह के लिए मनचाहा जीवनसाथी मिल सकता हैं. ये जीवन का अनुकूल समय है. कुछ लोग आपका साथ पाना चाहेंगे. पर थोड़ी सावधानी रखना जरूरी है. सफलता का नशा सिर पर चढ़कर न बोलने लगे.

libra horoscope
तुला (Libra):-

Cards :- Six of wands

किसी महत्वपूर्ण कार्य में मिली सफलता सबको हर्षित कर सकती हैं. अचानक से सब कुछ इतना अच्छा हो जाएगा. इसकी कल्पना आपने नहीं की थी. सहयोगियों के साथ इस जश्न को मानने की तैयारी कर सकते हैं. इस सफलता ने आपके उच्च अधिकारियों के सामने आपकी काबिलीयत और क्षमता को साबित कर दिया है. सभी से प्राप्त प्रशंसा ने आपके उत्साह को और बढ़ा रही है. विदेश में शिक्षा प्राप्ति की इच्छा पूरी करने के प्रयासों में सफलता मिलती दिखाई दे रही हैं. जीवनसाथी के साथ नन्हे मेहमान के आगमन की प्रतीक्षा कर सकते हैं. कड़े संघर्ष और कठिन परिस्थितियों से जूझकर खुद को आगे बढ़ाते जा रहे है. आर्थिक स्थिति की तंगी ने भी आगे बढ़ने के हौसलों को कम नहीं कर पाया है. विवाह के लिए मनचाहा जीवनसाथी मिल सकता हैं. ये जीवन का अनुकूल समय है. कुछ लोग आपका साथ पाना चाहेंगे. पर थोड़ी सावधानी रखना जरूरी है. सफलता का नशा सिर पर चढ़कर न बोलने लगे. अत्यधिक सफलता अहंकार को जन्म दे सकती हैं.

स्वास्थ्य :स्वास्थ्य काफी अच्छा रहेगा. खुद को पहले से ज्यादा मजबूत और शक्तिशाली महसूस करेंगे. पैरों में लगी चोट में दर्द हो सकता हैं.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी. कुछ नए अवसर लाभदायक साबित होंगे. खर्चों पर नियंत्रण रखा हुआ हैं.

रिश्ते: विवाह की सहमति से परिजन उत्साहित है. लंबे समय से आप विवाह प्रस्ताव को टालते चले आ रहे थे.

