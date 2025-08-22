Tula Tarot Rashifal 22 August 2025: तुला वालों के कार्यों में गति आएगी, सफलता मिलेगी

तुला (Libra):-

Cards:- The Star

कार्य क्षेत्र में आपके खिलाफ कोई साजिश हों सकती हैं. ऐसा आप महसूस कर रहे हैं. आपको पता हैं, कि जल्द ही आपको उच्च पद पर पदोन्नति किया जा सकता हैं. इसी बात से कुछ सहयोगियों को काफी ईर्ष्या हो सकती हैं. नौकरी के साथ किसी मित्र के साथ कोई नया व्यवसाय शुरू करने की योजना पर काम कर सकते हैं. ये व्यवसाय कुछ आधुनिक परिवेश के अनुसार हो सकता हैं. परिवार में काफी समय बाद किसी नए सदस्य का आगमन होगा. ये कोई नन्हा शिशु या फिर विवाह के बाद कोई नया व्यक्ति हो सकता हैं. आपको ऐसा लगेगा, जैसे कि आपको कार्य करने में अब उतना उत्साह नहीं मिल रहा है. जितना कि कुछ समय पूर्व. इससे आपके कार्यों की गति और सफलता दोनों ही प्रभावित हो सकती हैं. कुछ समय कार्य क्षेत्र से अवकाश लेकर किसी रमणीक जगह जाने की योजना बनाए. इससे मन में एक नई ऊर्जा और उत्साह का संचार होगा. और कार्यों के प्रति पहले से ज्यादा उत्साहित ढंग से पूरा करेंगे.

स्वास्थ्य: कुछ बुरे व्यसनों को अपने आदतों में शामिल कर लिया हैं. इनको छोड़ने का प्रयास करें. ये आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करना शुरू कर चुके हैं.

आर्थिक स्थिति: इस समय पैसों की आवक को लेकर चिंतित हैं. सभी जगह से पैसों को उधार लेने की कोशिश कर रहे हैं.

रिश्ते: कुछ गलतफहमियों के चलते आपका अपने प्रिय से रिश्ता खराब होते होते बचा हैं. आगे से किसी गलती को न करने का वादा किया है.

