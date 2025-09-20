Tula Tarot Rashifal 20 September 2025: तुला राशि वालों को हो सकती है धन हानि, जानें कैसा रहेगा आज का दिन

तुला (Libra):-

Cards:- Five of swords

आपको हर हाल में अपने कार्य में सफलता प्राप्त करना हैं. चाहे उस कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए अनैतिक सोच एवं कार्य योजना का सहारा लेना पड़ें. कार्य क्षेत्र में अपने सहयोगियों से जीतने के लिए आपको किसी भी तरह की चतुराई या रणनीति का उपयोग करना पड़ें. तो भी आप अपने कदम पीछे नहीं हटाते. आपको ये नहीं भूलना चाहिए. कि जब किसी से गलत तरीके से जीत हासिल की जाती हैं. तो अगली बार सामने वाला भी आपके ऊपर पीछे से वार करने से नहीं चुकेगा. प्रेम संबंध में यदि आपका प्रिय आपसे तर्क वितर्क कर सकता हैं. ऐसी स्थिति में आपको लग सकता हैं. कि आप सही हैं. लेकिन यदि आपका प्रिय आपसे दूर जाने की तैयारी कर रहा हो. तो उसके सामने झुकना अभी आपके रिश्ते को बचा लेगा. किसी भी स्थिति में ऐसी जीत का क्या फायदा, जो अंततः आपको दुःख ही दें. हो सकता हैं, कि अभी की स्थिति में आपको नुकसान का सामना करना पड़ें या कोई निर्णय आपके विरुद्ध हो जाएं. किसी के साथ मतभेद इतना गहरा हो सकता हैं. कि आप महसूस करें, कि अपने कदम आगे क्यूं बढ़ा दिए. वरना ये स्थिति पैदा ही नहीं होती.

स्वास्थ्य: इस समय मानसिक अशांति शारीरिक बीमारियों को जन्म दे सकती हैं. तनाव को दूर रखने का प्रयास करें.

आर्थिक स्थिति:कोई बेइमानी से आपसे कुछ पैसों हड़प सकता हैं. किसी भी कागज पर बिना पढ़े हस्ताक्षर ना करें.

रिश्ते: प्रिय के साथ अनबन दोनों को दूर कर सकती हैं. इस बात का अफसोस कर सकते हैं.

---- समाप्त ----