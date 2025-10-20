Tula Tarot Rashifal 20 October 2025: तुला राशि वालों को प्राप्त होंगे उन्नति के अवसर, जीवन में आएगा बड़ा बदलाव

तुला (Libra):-

Cards:-Ten of cups

बचपन से अभाव में जीवन व्यतीत करते आए हैं. शुरू से ही आप अपने कार्य क्षेत्र में कठिन मेहनत और प्रयासों से अपने कार्यों को सफलता की तरफ ले जाते आए हैं. कुछ समय पूर्व आपको किसी ऐसी परियोजना का हिस्सा बनाया गया होगा. जिस में प्राप्त सफलता आपको उन्नति की राह पर ले जाने सक्षम हो सकती हैं. इस परियोजना में आप काफी अपनी कठिन मेहनत और इच्छा शक्ति से सफलता हासिल करने के निकट पहुंच गए हैं. एक लंबे समय तक परिवार के साथ अपने कार्य में व्यस्तता के चलते कोई भी अच्छा समय व्यतीत नहीं किया है. जल्द ही इस परियोजना के पूर्ण होने के बाद परिवार के साथ आनंद में समय व्यतीत करने की योजना बना चुके हैं. यदि आप लंबे समय से एक अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं. तो आपकी यह इच्छा भी पूरी होती नजर आएगी. नौकरी में पदोन्नति के साथ अच्छे वेतन वृद्धि की प्राप्ति भी हो सकती हैं . हो सकता हैं,कि आप परिवार के साथ किसी नए स्थान पर स्थापित होने का प्रयास कर रहे हैं. उस स्थान पर आप अपने परिवार को बसाने के साथ ही एक छोटे से व्यवसाय की शुरुआत करने की योजना भी पूर्ण कर चुके हैं. जल्द ही यह बदलाव आप अपने जीवन में होता देख सकते हैं. इस समय आपके अनुकूल हैं. इस समय किए गए किसी भी प्रयासों में आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी. बस आपको अपने निर्णय सोच समझकर और सही दिशा में लेने होंगे. निर्णय लेते समय अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखें. दूसरों के बातों में आकर अपने निर्णय को प्रभावित न होने दें.

स्वास्थ्य: बदलते हुए मौसम में त्वचा पर बहुत अधिक सूखापन महसूस हो सकता हैं. जिसके चलते खुजली की समस्या बढ़ सकती है.

आर्थिक स्थिति: यदि आपका कोई मित्र आपसे कुछ धनराशि उधर मांग रहा है. तो ऐसे समय रिश्तों का लिहाज न कर, उसको दी गई धनराशि की लिखा पढ़ी जरूर करें.

रिश्ते: जीवनसाथी का शक्की स्वभाव आपको एक बड़ी परेशानी में फंसा सकता है. किसी गलतफहमी के चलते वह आपके परिवार में तनाव उत्पन्न कर सकता है.

