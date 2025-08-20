scorecardresearch
 

Tula Tarot Rashifal 20 August 2025: संतान प्राप्ति की चाहत पूरी हो सकती है, नौकरी में पदोन्नति मिल सकती है

Aaj ka Tula (Libra) Tarot Card Horoscope, 20 August 2025: संतान दंपतियों की संतान प्राप्ति की चाहत पूरी हो सकती है. प्रतियोगी परीक्षा में अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं. मनचाही नौकरी की प्राप्ति हो सकती है. 

libra horoscope
तुला (Libra):-

Cards:- The Devil

परिवार की मर्जी के खिलाफ किसी नए व्यवसाय में साझेदारी आपको परेशानी में डाल गई है. सामने वाले ने आपके मुनाफे की राशि आपको देने से इनकार कर सकता हैं.अब इस स्थिति में कोई भी आपका साथ नहीं दे रहा है.वैवाहिक जीवन में भी सबकुछ अच्छा नहीं चल रहा है.अचानक से किसी के आने से बनी गलतफहमियों के चलते जीवनसाथी काफी अप्रसन्नता व्यक्त कर रहा हैं.इस स्थिति के कारण मन काफी  विचलित हो रहा है.इस रिश्ते के टूटने का डर आपको भयभीत कर सकता है.अतीत में किसी रिश्ते को दिया धोखा पुनःयाद आने लगा है.कार्य क्षेत्र में किसी नए व्यक्ति के आगमन से माहौल में काफी परिवर्तन आता दिखाई देगा. माहौल पहले से अधिक ऊर्जावान और सक्रिय होने लगा है.किसी मित्र के साथ व्यवसाय में साझेदारी कर सकते है.जो आगे चलकर अच्छा लाभ दिलाएगी.अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों क्षेत्रों के रिश्तों को अलग अलग रखें.यदि कार्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति के साथ अपना भावनात्मक जुड़ाव महसूस करे रहे है.समय अनुकूल है.सामने वाले  को अपनी मन की बात से अवगत करा दें.अन्यथा बाद में परेशानी हो सकती है.जीवन में नया बदलाव महसूस करेंगे.नि:संतान दंपतियों की संतान प्राप्ति की चाहत पूरी हो सकती है. प्रतियोगी परीक्षा में अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं. मनचाही नौकरी की प्राप्ति हो सकती है. 

स्वास्थ्य :अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति सजग रहे. उम्र के बढ़ने के साथ अपनी दिनचर्या और खान-पान का विशेष ध्यान रखेंगे.

आर्थिक स्थिति: नौकरी मेंí पदोन्नति के साथ वेतन वृद्धि हो सकती है. रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है.धन का निवेश सोच समझकर कर सकते हैं.

रिश्ते : किसी रिश्ते में लंबे समय से चले आ रहे तनाव को  खत्म करने का प्रयास किया जा सकता है. संतान के प्रति लगाव बढ़ सकता है.

