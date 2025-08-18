Tula Tarot Rashifal 18 August 2025: तुला राशि वालों को हो सकता है आर्थिक लाभ, लापरवाही से बचें

तुला (Libra):-

Cards:- Page of pentacles

समय आपके लिए अनुकूल होने लगा हैं. व्यवसाय में अभी तक जिन रुकावटों का सामना करते आए है. उनका अब समाधान मिलता नजर आएगा. जिसके चलते पुनःजिंदगी में व्यस्तता बढ़ सकती हैं. संयम और धैर्य को अपने व्यवहार में शामिल करें. कार्य करते समय सकारात्मक और स्फूर्तिवान रहें,आवेगशील नहीं. किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती हैं. जो कम उम्र का है. उसके साथ किसी नई योजना पर कार्य कर सकते हैं. किसी सम्पत्ति को खरीदने को लेकर विचार विमर्श कर रहे है. नौकरी में पदोन्नति मिल सकती हैं. साथ ही स्थानांतरण की संभावना भी बन सकती है. लंबे समय के बाद नई नौकरी की प्राप्ति भी हो सकती हैं. जिसमें मनचाहे वेतन की प्राप्ति हो सकेगी. किसी नए व्यक्ति के साथ प्रेम संबंध की शुरुआत भी होने के आसार बन रहे है. यदि किसी कार्य को करने में परेशानी आ रही हो. तो सामने से मदद भी अपने आप मिल सकेगी. कुछ लोग ईर्ष्या के चलते कार्य क्षेत्र में नुकसान पहुंचाने की मंशा रखते है. उनसे थोड़ा सावधान रहिए. व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रयास कीजिए. लापरवाही और जल्दबाजी कार्यों को खराब कर सकती है. हो सकता है,जल्द ही कोई बैचेन करने वाला समाचार भी सुनने को मिलें.

स्वास्थ्य:बच्चों के खेलते वक्त थोड़ा सजग रहे. चोट लगने की संभावना है. उनको कुछ सतर्कता नियम बताना चाहिए.

आर्थिक स्थिति: कुछ कार्यों के पूर्ण होने पर अच्छा आर्थिक लाभ हो सकता है. किसी नई संपत्ति को खरीदने या बेचने की बात चल सकती है.

रिश्ते: स्वभाव का मनमौजीपन रिश्तों में गंभीर आचरण नहीं करने देता. जिसके चलते रिश्तों में खटपट चलती रहती है.

---- समाप्त ----