Tula Tarot Rashifal 17 August 2025: तुला राशि वालों की आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, फिजूलर्खची से बचें

Aaj ka Tula (Libra) Tarot Card Horoscope, 17 August 2025: अपने किसी करीबी मित्र या विश्वासपात्र से इन समस्याओं पर बातचीत कर, इनका समाधान निकलने का प्रयास करेंगे. थोड़ा धैर्य और शांति के साथ स्वयं को केंद्रित करें. इस तरह जब मानसिक शांति प्राप्त होगी.

libra horoscope

तुला (Libra):-

Cards:- Six of swords

कार्य क्षेत्र में कोई कार्य बार बार अपूर्ण रह जाता हैं. काफी कोशिश के बाद उस कार्य को पूरा न कर पाने की स्थिति में किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह ले सकते हैं. पुराने अनुभवों की कड़वाहट आपको बार बार परेशान कर सकती हैं. जिसके चलते आपके अंदर का डर बढ़ता ही जा रहा हैं. अपने किसी करीबी मित्र या विश्वासपात्र से इन समस्याओं पर बातचीत कर, इनका समाधान निकलने का प्रयास करेंगे. थोड़ा धैर्य और शांति के साथ स्वयं को केंद्रित करें. इस तरह जब मानसिक शांति प्राप्त होगी. तो आप ठंडे दिमाग से अतीत और वर्तमान की समस्याओं के बीच तालमेल कर पाएंगे. किसी समस्या से भागना उसका अंत नहीं होता हैं. इसलिए मैदान छोड़कर कायरता मत दिखाइए. बल्कि डटकर समस्या का सामना कीजिए. कड़वे अनुभवों के बाद अच्छे वातावरण की तलाश का उत्साह बनाएं रखना वर्तमान समय की सबसे बड़ी जरूरत हैं.

स्वास्थ्य: जगह जगह की यात्राओं के चलते खानपान अनियमित हो चुका है. जिसका खामियाजा पाचन संबंधी समस्याओं के रूप में भुगतना पड़ सकता हैं.

आर्थिक स्थिति: पैसों की आवक जावक सामान्य रहेगी. इस समय ज्यादा खर्च पर नियंत्रण रखें.

रिश्ते: बड़े भाई या बहन के साथ किसी समस्या पर विचार विमर्श कर सकते है. कहीं घूमने की यात्रा की तैयारी कर सकते हैं.

 

