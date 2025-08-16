scorecardresearch
 

Feedback

Tula Tarot Rashifal 16 August 2025: तुला राशि वाले वाणी पर संयम रखें, जल्दबाजी से बचें

Aaj ka Tula (Libra) Tarot Card Horoscope, 16 August 2025: नौकरी में मनचाहा वेतनमान और मनचाही पदोन्नति मिल सकती हैं. यदि कुछ नए स्वप्न देख रहे हैं. तो अभी थोड़ा धैर्य रखें. एक साथ कई कार्यों को पूरा करने के प्रयास में परेशानियां ज्यादा हो सकती हैं.

Advertisement
X
libra horoscope
libra horoscope

तुला (Libra):-

Cards:- Page of pentacles

वर्तमान समय द्वंद का समय लग रहा हैं. मस्तिष्क में कई विचारों का समावेश हो सकता है. पर अभी जमीन पर स्थिरता नहीं प्राप्त हो पा रही है. स्वभाव में जिद्द और चिड़चिड़ाहट बढ़ने सी लग रही हैं. किसी स्थिति में खुद को इतना विवश महसूस कर रहे हैं. कि आगे क्या करें,इस बात पर कोई ठोस राय नहीं बना पा रहे है. ये समय अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गंभीर होने का हैं. आपका पूरा समर्पण आपके लक्ष्य को केंद्रित कर आगे बढ़ने में होना चाहिए. हो सकता हैं, कि आपके पास संसाधनों की कमी हो रही हो. लेकिन आत्मविश्वास और मनोबल भरपूर है. अपने कार्य के विषय में सभी जरूरी जानकारियों को इकट्ठा करें. और आगे बढ़ें. नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती हैं. नौकरी में मनचाहा वेतनमान और मनचाही पदोन्नति मिल सकती हैं. यदि कुछ नए स्वप्न देख रहे हैं. तो अभी थोड़ा धैर्य रखें. एक साथ कई कार्यों को पूरा करने के प्रयास में परेशानियां ज्यादा हो सकती हैं. धैर्य और संयम के साथ सोच समझकर आगे बढ़ना इस समय की मांग है.

सम्बंधित ख़बरें

कन्या राशि वालों को हो सकता है आर्थिक नुकसान, सोच समझकर करें निवेश 
सिंह राशि वालों को धन निवेश से अच्छा प्रतिफल मिल सकता है, जल्दबाजी से बचें 
कर्क राशि वालों को हो सकता है धन लाभ, सेहत का ध्यान रखें 
मिथुन राशि वाले फिजूलखर्ची से बचें, जानें कैसा रहेगा दिन 
वृष राशि वालों की छूट सकती है नौकरी, लापरवाही से बचें 
Advertisement

स्वास्थ्य: जुकाम के चलते सिरदर्द काफी बढ़ता जा रहा हैं. बार बार हो रहा जुकाम अब काफी तनाव दे सकता हैं.

आर्थिक स्थिति:जितनी आपकी आमदनी हो उतनी ही चादर फैलाएं. जरूरत से ज्यादा किसी के साथ पैसों का लेनदेन न करें.

रिश्ते. रिश्ते को मजबूती से बांधने की कला सीखिए. जो रिश्ते बिगड़ चुके हैं . उन्हें सुधार सकते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement