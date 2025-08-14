Tula Tarot Rashifal 14 August 2025: तुला राशि वालों को हो सकता है आर्थिक नुकसान, लापरवाही से बचें

तुला (Libra):-

Cards:- Ten of swords

एक कठिन परिस्थिति का अंत होने जा रहा है. इस परिस्थिति ने आपको लोगों के असली चेहरे दिखाए, लोगों ने आपसे कैसे अपने फायदे के लिए आपको मूर्ख बनाया. यह सब आपकी ही सीधे होने के कारण हुआ है. पर आपने अब अच्छा खासा सबक सीख लिया. हालांकि पूर्व की घटनाएं ने आपको काफी हिम्मती और मजबूत बनाने में. लोगों को पहचानने और उनके साथ उन्ही के हिसाब से कैसे आपको दूसरों के साथ व्यवहार करना चाहिए. आपने काफी समझदारी और दुनियादारी आ गई है. जल्द ही आपको काफी अच्छे अवसर मिलने जा रहे. आपको उन अवसरो को हासिल करने का पूरा प्रयास करें. अपनी जिंदगी में इसे लोग और परिस्थिति धीरे-धीरे आपसे खुद ही दूर होती जाएगी, जो आपके लिए काफी अच्छा साबित होगा भविष्य में. आपके किसी रिश्ते में काफी लंबे समय खटास चली आ रही थी. आपने अब रिश्ते को सुधारने की सोची है. और आपकी मेहनत रंग भी लेकर आएगी ऐसा आपको पूर्ण विश्वास है.

Advertisement

स्वास्थ्य: चढ़ते उतरते समय गिरने से मुंह में चोट लग सकती हैं. जिसके कारण चेहरे पर सूजन आ सकती हैं.

आर्थिक स्थिति: किसी बुरी स्थिति में खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं. किसी ने धोखे से आपके पैसों को हड़प लिया हैं.

रिश्ते: विवाह के बाद जीवनसाथी के प्रेम संबंध के बारे में पता चल सकता हैं. जिससे मन काफी विचलित हो रहा हैं.

---- समाप्त ----