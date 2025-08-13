scorecardresearch
 

Feedback

Tula Tarot Rashifal 13 August 2025: विचारों में चल रही दुविधा को कम करने का प्रयास कर सकते हैं, फिजूलखर्ची न करें

Aaj ka Tula (Libra) Tarot Card Horoscope, 13 August 2025: अपने अंतर्मन की आवाज को सुनने का प्रयास करें. यदि कोई कार्य या व्यक्ति आपको सही नहीं लग रहा. तो उससे दूर रहें.

Advertisement
X
libra horoscope
libra horoscope

तुला (Libra):-
Cards:- Two of Pentacles 

जीवन में संतुलन लाने का प्रयास कर सकते हैं. अभी तक अपने मनमौजी और लापरवाह स्वभाव के चलते जीवन में सिर्फ मौज मस्ती ही की है. अब किसी करीबी के दूर होने से जिम्मेदारी को महसूस कर रहे हैं. लोगों के साथ अपने व्यवहार को सही कर सकते हैं. कार्य क्षेत्र में अपनी जगह बनाने का प्रयास करेंगे. लापरवाही की जगह अपने कार्यों को समझदारी और मेहनत से पूरा कर सफलता प्राप्त करने की पूरी कोशिश करेंगे. पैसों को लेकर संतुलन बनाएंगे. फिजूलखर्ची और व्यर्थ के दिखावे से खुद को दूर कर सकते हैं.

विचारों में चल रही दुविधा को कम करने का प्रयास कर सकते हैं. अपने अंतर्मन की आवाज को सुनने का प्रयास करें. यदि कोई कार्य या व्यक्ति आपको सही नहीं लग रहा. तो उससे दूर रहें. गुस्से और वाणी पर काबू रखें. किसी भी स्थिति में अपशब्दों का उपयोग दूसरों के साथ बात करते समय न करें. यदि कोई रिश्ता आपके लिए मुश्किलें बढ़ा रहा है. तो उसके साथ सीमित संबंध रखें. 

सम्बंधित ख़बरें

किसी के साथ एक प्यारे रिश्ते की शुरुआत कर सकते हैं, सेहत का ध्यान रखें 
अपने विचारों में सकारात्मकता लाएं, सामने वाला चाहे किसी भी बात को लेकर आपसे बहस करे 
झुककर कार्य करना गर्दन में दर्द का कारण बन सकता है, व्यायाम करते रहे 
पैसों के निवेश को लेकर सतर्क रहें, किसी की बातों में आकर कहीं भी पैसा न लगाएं 
आपके और आपके प्रिय के बीच तनाव की स्थिति बन सकती है, रिश्ते में मधुरता लाएं 
Advertisement

स्वास्थ्य: गाल में छाले होने से काफी मुश्किल हो रही है. चिकित्सक ने पाचन संबंधी परेशानियों को दूर करने की सलाह दी है. 

आर्थिक स्थिति: माता से कीमती उपहार मिल सकता है. स्वर्ण आभूषण की खरीद कर सकते हैं. 

रिश्ते: मित्रों के साथ घूमने की योजना बन रही है. जीवनसाथी के साथ कही रमणीक स्थल की यात्रा कर सकते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement