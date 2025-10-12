scorecardresearch
 

Feedback

Tula Tarot Rashifal 12 October 2025: स्वास्थ्य को लेकर सावधानी रखें, जल्दबाजी और तेज गति से वाहन न चलाएं

Aaj ka Tula (Libra) Tarot Card Horoscope, 12 October 2025: जीवन में अचानक से काफी तेज गति से परिवर्तन आते नजर आ रहा है. जिससे कार्य क्षेत्र में और परिवार में काफी कुछ चीज़ बदलती नजर आएंगी. इन सभी बदलाव को स्वीकार करना अभी आपके लिए संभव होगा.

Advertisement
X
libra horoscope
libra horoscope

तुला (Libra):-
Cards:- Judgement
कुछ समय पूर्व किसी व्यक्ति के साथ व्यवसाय करते समय किसी बात को लेकर दोनों में विवाद हो चुका हैं. हो सकता हैं, कि विवाद इतना बढ़ चुका हो. कि इसका फैसला न्यायालय के माध्यम से ही हो. जीवन में अचानक से काफी तेज गति से परिवर्तन आते नजर आ रहा है. जिससे कार्य क्षेत्र में और परिवार में काफी कुछ चीज़ बदलती नजर आएंगी. इन सभी बदलाव को स्वीकार करना अभी आपके लिए संभव होगा.

किंतु धीरे-धीरे यह बदलाव आपको सहज लगा सकते हैं. कार्य को करते समय यदि कोई भूल चूक हो जाएं. तो उसके लिए दूसरों पर नाराजगी निकालने की जगह उसे भूल चूक को सुधारने का प्रयास करें. लोगों को एक मौका और दिया जा सकता है इस बात के लिए हमेशा अपना दिल खुला रखें. यदि कोई गलत कार्य कर रहा है. तो पहले उसकी स्थिति को समझने का प्रयास करें . कई बार इंसान की नीयत खराब नहीं होती. लेकिन उसके हालात उसको गलत काम करने में मजबूर कर सकते हैं. 

स्वास्थ्य: इस समय स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधानी रखें. जल्दबाजी और तेज गति से वाहन ना चलाएं. 

सम्बंधित ख़बरें

आमदनी का कुछ हिस्सा दान कर सकते हैं, मन को शांति और सुकून मिलेगा 
जोखिम भरे कार्यों में पैसा न लगाएं, सट्टेबाजी या शेयर मार्केट से दूर रहें 
साझेदारी में व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, अच्छा मुनाफा मिल सकता है 
दूसरों की बातों में आकर धन का निवेश न करें, नुकसान हो सकता है 
पुरुस्कार स्वरूप बड़ी धन राशि मिल सकती है, किसी अच्छे काम में पैसा लगाएंगे 

आर्थिक स्थिति: आप जितनी मेहनत और परिश्रम करेंगे. उतनी ही लाभदायक स्थिति में आते जाएंगे. 

रिश्ते: किसी को कभी दिया दूसरा मौका उस व्यक्ति को हमेशा आपके प्रति कृतज्ञ बनाए रखेगा. और वक्त पड़ने पर वह आपकी मदद करेगा. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement