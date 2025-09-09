scorecardresearch
 

Tula Tarot Rashifal 9 September 2025: आर्थिक लाभ प्राप्त होगा, अचानक से धन लाभ हो सकता है

Aaj ka Tula (Libra) Tarot Card Horoscope, 9 September 2025: दूसरों से सलाह ले सकते है.पर उनको जरूरत से ज्यादा जीवन में दखल न करने दे.किसी नए कार्य को शुरू करने के लिए किसी सरकारी अधिकारी से अनुमति चाह रहे है.प्रयास कीजिए.अनुमति मिल जायेगी. 

libra horoscope
तुला (Libra):-

Cards:- Eight of pentacles

शुरू से चली आ रही आर्थिक परेशानियों के चलते व्यवहार  में काफी कठोरता और गुस्सा भर गया है. आप काफी मेहनत कर रहे है.अपनी आर्थिक स्थिति को अच्छा बनाने के लिए.आप और आपके परिजन अपने पारंपरिक व्यवसाय को दूसरे रूप में शुरू करने के लिए योजना बना चुके हैं. शुरू में आपकी मेहनत ज्यादा होगी, पर थोड़े वक्त बाद ही आप इस व्यवसाय को बेहतर होता हुआ देखेंगे. आप अपने कार्य क्षेत्र में जितनी मेहनत करेंगे आपको उतना ही परिणाम बेहतर मिलेगा. कार्य क्षेत्र में नई तकनीकों को शामिल करना चाह रहे हैं.  इन तकनीकों से संबंधित छोटी-छोटी बातों को सीखने का प्रयास कर सकते है.जरूरत से ज्यादा दूसरों पर निर्भरता कार्य क्षेत्र में कभी-कभी परेशानियां ला देती है.अपने निर्णयों को स्वयं लेने का साहस रखें. दूसरों से सलाह ले सकते है.पर उनको जरूरत से ज्यादा जीवन में दखल न करने दे.किसी नए कार्य को शुरू करने के लिए किसी सरकारी अधिकारी से अनुमति चाह रहे है.प्रयास कीजिए.अनुमति मिल जायेगी. 

स्वास्थ्य : अत्यधिक कार्य स्वास्थ्य को खराब कर रहा है.कार्य के बीच थोड़ा विश्राम करके ऊर्जा को पुनः संचित कर सकेंगे.

आर्थिक स्थिति: व्यवसाय में आई गति से आर्थिक लाभ प्राप्त होगा.अचानक से कही से धन लाभ हो सकता है. पूर्व में किए धन निवेश का अच्छा प्रतिफल मिल सकता है.

रिश्ते : किसी रिश्ते में चल रहे मन मुटाव को खत्म करने का प्रयास कामयाबी दिला सकता है.परिजनों के साथ ग्रह शांति की पूजा करने की तैयारी कर सकते है.

---- समाप्त ----
