Tula Tarot Rashifal 8 September 2025: तुला वालों के नए कार्य रहेंगे लुभावने, कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी प्राप्त

तुला (Libra):-

Cards:- Seven of Cups

कार्य क्षेत्र में किसी नए कार्य की शुरुआत में सबको काफी लुभावने लाभ बताए गए. अब जैसे जैसे कार्य आगे बढ़ता जा रहा है. आप खुद को ठगा हुआ अनुभव कर रहे हैं. इस कार्य को सफल बनाने के लिए आपने काफी मेहनत की है. इन सबके बावजूद आप कार्य को पूरा करने के लिए प्रयासरत है. हो सकता हैं, कि इस कार्य का परिणाम अपनी उम्मीद पर खरा न उतरे. पर आप असफल नहीं होंगे. ऐसा आपको पूरा विश्वास है. प्रिय के जिन गुणों पर आप आकर्षित हुए थे. वो अब आपके लिए परेशानी बन चुके है. सामने वाले का हर कार्य में रोक टोकी करना और शक्की स्वभाव अब आपको दुःखी करता जा रहा है. प्रिय को समझने का प्रयास भी सफल नहीं हो पा रहा है. एक बड़े अवसर की प्रतीक्षा कर सकते हैं. इसमें आपको अच्छा लाभ और कार्य क्षेत्र में वृद्धि प्राप्त होगी. ये समय आपको सजग और सावधान रहने की चेतावनी दे रहा हैं. जरा सी भी चूक किसी अवसर को किसी अन्य के लिए लाभ पहुंचने वाली साबित हो जाएगी .

स्वास्थ्य: कुछ भी खाना आपको पेट में तकलीफ देने लगा हैं. चिकित्सक ने लिवर में परेशानी की आशंका जताई हैं.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति अभी सामान्य हैं. कोशिश करेंगे कि इस स्थिति को बेहतर बनाया जा सकें.

रिश्ते: प्रिय के व्यवहार में बदलाव किसी बड़ी बात की तरफ इशारा कर रहा हैं. सामने वाला अपने अतीत के किसी रिश्ते को दोबारा अवसर दे सकता हैं.

---- समाप्त ----