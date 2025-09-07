scorecardresearch
 

Feedback

Tula Tarot Rashifal 7 September 2025: तुला राशि वालों की आर्थिक स्थिति समान्य रहेगी, कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी

Aaj ka Tula (Libra) Tarot Card Horoscope, 7 September 2025: इसमें आपको अच्छा लाभ और कार्य क्षेत्र में वृद्धि प्राप्त होगी.ये समय आपको सजग और सावधान रहने की चेतावनी दे रहा हैं.जरा सी भी चूक किसी अवसर को किसी अन्य के लिए लाभ पहुंचने वाली साबित हो जाएगी .

Advertisement
X
libra horoscope
libra horoscope

तुला (Libra):-

Cards:- Seven of Cups 

कार्य क्षेत्र में किसी  नए कार्य की शुरुआत में सबको  काफी लुभावने लाभ बताए गए.अब जैसे जैसे कार्य आगे बढ़ता जा रहा है.आप खुद को ठगा हुआ अनुभव कर रहे हैं.इस कार्य को सफल बनाने के लिए आपने काफी मेहनत की है.इन सबके बावजूद आप कार्य को पूरा करने के लिए प्रयासरत है.हो सकता हैं,कि इस कार्य का  परिणाम अपनी उम्मीद पर खरा न उतरे.पर आप असफल नहीं होंगे.ऐसा आपको पूरा विश्वास है.प्रिय के जिन गुणों पर आप आकर्षित हुए थे.वो अब आपके लिए परेशानी बन चुके है.सामने वाले का हर कार्य में रोक टोकी करना और शक्की स्वभाव अब आपको दुःखी करता जा रहा है.प्रिय को समझने का प्रयास भी सफल नहीं हो पा रहा है.एक बड़े अवसर की प्रतीक्षा कर सकते हैं.इसमें आपको अच्छा लाभ और कार्य क्षेत्र में वृद्धि प्राप्त होगी.ये समय आपको सजग और सावधान रहने की चेतावनी दे रहा हैं.जरा सी भी चूक किसी अवसर को किसी अन्य के लिए लाभ पहुंचने वाली साबित हो जाएगी .

सम्बंधित ख़बरें

वृश्चिक राशि वाले नौकरी में पदोन्नति पा सकते हैं, उधार दिया पैसा वापस मिल सकता है 
चंद्र ग्रहण पर आज कन्या राशि वालों की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, बेहतर प्रस्ताव मिल सकता है 
चंद्र ग्रहण पर आज सिंह राशि वालों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा,धन के स्रोत खुलेंगे 
चंद्र ग्रहण पर आज कर्क राशि वालों की आर्थिक स्थिति में गिरावट आ सकती है,पैसों का लेनदेन न करें 
चंद्र ग्रहण पर आज मिथुन राशि वालों को आर्थिक लाभ मिल सकता है, खर्चों पर नियंत्रण रखें 
Advertisement

स्वास्थ्य: कुछ भी खाना आपको पेट में तकलीफ देने लगा हैं.चिकित्सक ने लिवर में परेशानी की आशंका जताई हैं.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति अभी सामान्य हैं.कोशिश करेंगे कि इस स्थिति को बेहतर बनाया जा सकें.

रिश्ते: प्रिय के व्यवहार में बदलाव किसी बड़ी बात की तरफ इशारा कर रहा हैं.सामने वाला अपने अतीत के किसी रिश्ते को दोबारा अवसर दे सकता हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement