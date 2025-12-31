Tula Tarot Rashifal 1 January 2026: मनचाहा वेतनमान मिलने की उम्मीद, करना होगा ये काम

तुला (Libra):



Cards: Page of Pentacles



नए वर्ष में थोड़ा सावधान रहें.कोई परेशान करने की नीयत रख सकता है.मस्तिष्क में कई तरह के विचारों का समावेश हो सकता है.स्वभाव में जिद्द और चिड़चिड़ाहट बढ़ने सी लग रही हैं.किसी स्थिति में खुद को विवश महसूस कर सकते है.इस समय किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लाभदायक रहेगी.ये समय अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गंभीर होने का हैं.



पूरा समर्पण लक्ष्य को केंद्रित कर आगे बढ़ने में होना चाहिए.संभव है, कि इस समय आपके पास संसाधनों की कमी हो. लेकिन आत्मविश्वास और मनोबल भरपूर है.पूरी हिम्मत से कार्य को पूरा करें.नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती हैं.नौकरी में मनचाहा वेतनमान और मनचाही पदोन्नति मिल सकती हैं.



धन को सही जगह निवेश करें.लोगों की बातों को हमेशा खुद पर हावी न होने दें.कई बार बातों को अनसुना कर सकते है. एक साथ कई कार्यों को पूरा करने के प्रयास में परेशानियां ज्यादा हो सकती हैं.धैर्य और संयम के साथ सोच समझकर आगे बढ़ना समय की मांग है.

स्वास्थ्य: जुकाम के चलते सिरदर्द काफी बढ़ता जा रहा हैं.बार बार हो रहा जुकाम अब काफी तनाव दे सकता हैं.

आर्थिक स्थिति: आय और व्यय में संतुलन बनाएं.जरूरत से ज्यादा किसी के साथ पैसों का लेनदेन न करें.

रिश्ते. रिश्ते को मजबूती से बांधने की कला सीखिए.जो रिश्ते बिगड़ चुके हैं .उन्हें सुधार सकते हैं.



---- समाप्त ----