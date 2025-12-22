scorecardresearch
 
आज 22 दिसंबर 2025 तुला राशिफल: नियमित जांच रखें, निरंतरता बढ़ाएं

Aaj ka Tula Rashifal 22 December 2025, Libra Horoscope Today: आर्थिक गतिविधियों में तेजी रहेगी. मित्रवर्ग सहयोगी रहेगा. स्वार्थ संकीर्णता से बचें. महत्वपूर्ण मामलों में गति बढ़ाएं. लेनदेन में स्पष्टता रखें.

तुला - प्रबंधन के मामले सहज रहेंगे. परिवार में शुभता का संचार रहेगा. आर्थिक लाभ एवं पद प्रतिष्ठा के प्रयास बढ़त पर रहेंगे. निजी मामलों में रुचि बढ़ेगी. परिजनों के साथ खुशियां साझा करेंगे. वरिष्ठों से मेलजोल की भावना बढ़ेगी. आवश्यक वस्तु की खरीदी संभव है. व्यक्तिगत मामलों में बेहतर प्रदर्शन बना रहेगा. पेशेवर एवं प्रबंधकीय प्रयासों को बल मिलेगा. आर्थिक गतिविधियों में तेजी रहेगी. मित्रवर्ग सहयोगी रहेगा. स्वार्थ संकीर्णता से बचें. महत्वपूर्ण मामलों में गति बढ़ाएं. 

नौकरी व्यवसाय - लेनदेन में स्पष्टता रखें. जल्दबाजी में न आएं. शासन प्रशासन के कार्यां पर फोकस बढ़ाएं. सकारात्मक परिस्थितियों का लाभ उठाएंगे. पद प्रभाव और प्रतिष्ठा बढत पर बने रहेंगे. कार्यव्यवस्था को बल देंगे. 

धन संपत्ति- निर्णय लेने से पहले करीबियों व शुभचिंतकों से सलाह करें. उतावली से से बचें. परंपरागत व्यवसाय में सहजता की सोच होगी. विविध प्रयासों को पूरा करेंगे. कार्य प्रभावित होने की आशका है. आर्थिक विषय प्रभावी रहेंगे. 

प्रेम मैत्री- घर परिवार से आनंद की खोज बढ़ाएंगे. निजी संबंध बेहतर बनेंगे. परिजनों से संवाद बढ़ाएंगे. भावनात्मक विषयों में उत्साह रहेगा. अपनों की मदद मिलेगी. परिजनों का सहयोग रहेगा. सूझबूझ सक्रियता से सभी प्रभावित होंगे. अपनों को भलिभांति समझेंगे. भ्रमण मनोरंजन में रुचि बनाए रखेंगे. 

स्वास्थ्य मनोबल- जिद व अहंकार में नहीं आएं. नियमित जांच रखें. निरंतरता बढ़ाएं. मनोबल ऊंचा होगा. संबंधों का लाभ उठाएंगे. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. 
शुभ अंक : 2 4 6 और 7

शुभ रंग : पर्ल व्हाइट
आज का उपाय : ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः मंत्र का जाप करें. भगवान भोलेनाथ शिवशंकर की सपरिवार पूजा वंदना करें. बड़ा सोचें. 

