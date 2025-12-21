scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 21 दिसंबर 2025 तुला राशिफल: व्यक्तित्व पर ध्यान देंगे, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा

Aaj ka Tula Rashifal 21 December 2025, Libra Horoscope Today: भावनात्मक चर्चा में प्रभाव बनाए रहेंगे.  संबंधों पर जोर रखेंगे.  मित्रों का साथ पाएंगे.  परिचितों के साथ सुखपूर्वक रहेंगे.व्यवहार से सभी प्रभावित रहेंगे.  

Advertisement
X
libra horoscope
libra horoscope

तुला - आर्थिक कार्य व्यापार को विस्तार देने का प्रयास रहेगा. वाणिज्य मामले सकारात्मक बने रहेंगे.  बंधुभावपर जोर होगा.  स्वजनों के साथ सुख से रहेंगे. वाणी व्यवहार में सक्रियता दिखाएंगे. सभी से सहज संबंध बनाए रखेंगे. भेंटवार्ताओं में पहल बढ़ाएंगे.  अपनों की खुशी का ख्याल रखेंगे. करीबियों के लिए त्याग की भावना बढ़ेगी.  आलस्य का त्याग करें. स्मार्ट वर्किंग को अपनाएंगे. संपर्क संवाद बेहतर बनाए रखेंगे. वित्तीय कार्य गति लेंगे.  सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे. सामाजिक विषयों में शुभता रहेगी. 

नौकरी व्यवसाय- करियर कारोबार में अनुकूलन रहेगा. पेशेवर संबंधों का लाभ उठाएंगे. महत्व की जानकारी जुटाएंगे. सहकारी विषयों में रुचि बढ़ाएंगे. साहस पराक्रम का प्रदर्शन करेंगे. विस्तार में प्रभावी रहेंगे. 

धन संपत्ति- आर्थिक चर्चा संवाद में पहल से बचेंगे. कामकाज संवार रहेगा. कामकाजी यात्रा संभव है. विविध मामले पक्ष में बनेंगे. योजनाएं व प्रस्ताव जिम्मेदारों से साझा करेंगे. उचित फैसले लेंगे. लक्ष्यों को पूरा करेंगे. 

सम्बंधित ख़बरें

Guru Venus Conjunction 2025
30 दिसंबर को शुक्र का अंतिम नक्षत्र गोचर, 4 राशियों के खुलेंगे भाग्य के द्वार
शनिवार के दिन तुला राशि वालों के परिणाम पक्ष में बने रहेंगे, वित्तप्रबंधन पर फोकस होगा
तुला: कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी, मन की चिंता दूर होगी
उत्साह से कार्य करेंगे, मनोबल ऊंचा रहेगा
तुला: सुख सुविधाएं बढ़ेंगी, अपने खर्चों को कंट्रोल करें

प्रेम मैत्री- भावनात्मक चर्चा में प्रभाव बनाए रहेंगे. संबंधों पर जोर रखेंगे. मित्रों का साथ पाएंगे. परिचितों के साथ सुखपूर्वक रहेंगे. व्यवहार से सभी प्रभावित रहेंगे. परिजनों से सुख साझा करेंगे. भाइयों से सामंजस्य बढ़ेगा. भेंटवार्ता में पहल का प्रयास रखेंगे. मेलजोल की भावना बढ़ी रहेगी. 

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व पर ध्यान देंगे. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा. मनोबल बढ़ेगा. बड़प्पन बनाए रहेंगे. कार्यशैली में सुधार होगा.  मनोबल ऊंचा रहेगा. 

शुभ अंक : 3 6 5 और 9

Advertisement

शुभ रंग : अखरोट समान

आज का उपाय : भगवान भास्कर सूर्यदेव की पूजा वंदना करें.  मेवे मिश्री का प्रसाद बांटें. आस्था और विवेक बढ़ाएं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement