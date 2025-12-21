आज 21 दिसंबर 2025 तुला राशिफल: व्यक्तित्व पर ध्यान देंगे, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा

तुला - आर्थिक कार्य व्यापार को विस्तार देने का प्रयास रहेगा. वाणिज्य मामले सकारात्मक बने रहेंगे. बंधुभावपर जोर होगा. स्वजनों के साथ सुख से रहेंगे. वाणी व्यवहार में सक्रियता दिखाएंगे. सभी से सहज संबंध बनाए रखेंगे. भेंटवार्ताओं में पहल बढ़ाएंगे. अपनों की खुशी का ख्याल रखेंगे. करीबियों के लिए त्याग की भावना बढ़ेगी. आलस्य का त्याग करें. स्मार्ट वर्किंग को अपनाएंगे. संपर्क संवाद बेहतर बनाए रखेंगे. वित्तीय कार्य गति लेंगे. सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे. सामाजिक विषयों में शुभता रहेगी.

नौकरी व्यवसाय- करियर कारोबार में अनुकूलन रहेगा. पेशेवर संबंधों का लाभ उठाएंगे. महत्व की जानकारी जुटाएंगे. सहकारी विषयों में रुचि बढ़ाएंगे. साहस पराक्रम का प्रदर्शन करेंगे. विस्तार में प्रभावी रहेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक चर्चा संवाद में पहल से बचेंगे. कामकाज संवार रहेगा. कामकाजी यात्रा संभव है. विविध मामले पक्ष में बनेंगे. योजनाएं व प्रस्ताव जिम्मेदारों से साझा करेंगे. उचित फैसले लेंगे. लक्ष्यों को पूरा करेंगे.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक चर्चा में प्रभाव बनाए रहेंगे. संबंधों पर जोर रखेंगे. मित्रों का साथ पाएंगे. परिचितों के साथ सुखपूर्वक रहेंगे. व्यवहार से सभी प्रभावित रहेंगे. परिजनों से सुख साझा करेंगे. भाइयों से सामंजस्य बढ़ेगा. भेंटवार्ता में पहल का प्रयास रखेंगे. मेलजोल की भावना बढ़ी रहेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व पर ध्यान देंगे. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा. मनोबल बढ़ेगा. बड़प्पन बनाए रहेंगे. कार्यशैली में सुधार होगा. मनोबल ऊंचा रहेगा.

शुभ अंक : 3 6 5 और 9

शुभ रंग : अखरोट समान

आज का उपाय : भगवान भास्कर सूर्यदेव की पूजा वंदना करें. मेवे मिश्री का प्रसाद बांटें. आस्था और विवेक बढ़ाएं.

