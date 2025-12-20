आज 20 दिसंबर 2025 तुला राशिफल: शनिवार के दिन तुला राशि वालों के परिणाम पक्ष में बने रहेंगे, वित्तप्रबंधन पर फोकस होगा

तुला - साहसिक गतिविधियों में तेजी आएगी. कार्य व्यापार को विस्तार देने की कोशिश होगी. सांस्कृतिक आयोजनों से जुड़ेंगे. शुभ संस्कारों को बल मिलेगा. संपर्क संवाद और संचार का क्षेत्र बड़ा होगा. समकक्षों से तालमेल रखेंगे. करीबियों से भाईचारा बढ़ाएंगे. साख और सम्मान बढ़ेगा. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. स्वजनों से भेंट मुलाकात होगी. निजी प्रयास पक्ष में बनेंगे. कामकाज प्रभावशाली बना रहेगा. संपर्क संवाद का स्तर ऊंचा बना रहेगा. पेशेवर परिस्थितियों का लाभ उठाएंगे. वाणिज्यिक कार्यों पर फोकस बढ़ाएंगे.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- श्रेष्ठ लोगों से संपर्क संवाद बढ़ाएंगे. सक्रियता से कार्य करेंगे. व्यक्तिगत संबंधों का लाभ उठाएंगे. कार्यक्षेत्र में सभी प्रभावित होंगे. सहकार भावना पर जोर बना रहेगा. कार्यशैली प्रभावी रहेगी.

धन संपत्ति- पेशेवर हितलाभ बढ़ाए रखेंगे. परिणाम पक्ष बनाए रखने में सफल होंगे. परंपरागत विषयों को आगे बढ़ाएंगे. व्यावसायिक यात्रा संभव है. कार्य विस्तार की स्थिति बेहतर बनी रहेगी. वित्तप्रबंधन पर फोकस होगा.

प्रेम मैत्री- सबके साथ मिलकर योजनाओं को गति देंगे. संबंधियों से भेंट बढ़ाएंगे. मित्रों का सहयोग पाएंगे. मन के विषयों में उत्साह रहेगा. रिश्तों को बखूबी निभाएंगे. पारिवारिक संबंधों में मिठास बढ़ेगी. मन की बात सहजता से रख पाएंगे. बड़प्पन बनाए रखेंगे. साझा भावना बढ़ाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- हर्ष आनंद बल पाएगा. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. खानपान संवरेगा. साख सम्मान में वृद्धि होगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. दिनचर्या को नियमित रखेंगे.

Advertisement

शुभ अंक : 2, 5, 6 और 8

शुभ रंग : सिल्वर

आज का उपाय : बजरंगबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव का स्मरण रखें. तेल और तिलहन का दान व प्रयोग बढ़ाएं. समभाव रखें.

---- समाप्त ----