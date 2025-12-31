Singh Tarot Rashifal 31 December 2025: दूसरों पर निर्भरता कम करें, गुस्से से बचें

सिंह (Leo):-

Cards:- Ace of wands

शारीरिक अक्षमता के चलते कई बार लोगों के ताने सुनने पड़ सकते है.इस स्थिति के बावजूद भी हिम्मत को कभी कम नहीं होने दिया है.दृढ़ता से सभी स्थितियों का सामना करें.जल्द ही मनचाही नौकरी का प्रस्ताव मिल सकता है.विदेश यात्रा के योग भी बना रहे हैं.संभव हैं,कि नई नौकरी आगे चलकर विदेश में बसने की इच्छा को पूरा कर दें.किसी भी स्थिति में अपने मनोबल को टूटने ना दें.क्रोध और गुस्से की स्थिति में अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें.कोशिश करें किसी के लिए भी अपशब्दों का प्रयोग ना करें. कुछ लोगों को दूसरों को नीचा दिखाने में सुख की प्राप्ति होती है.ऐसे लोगों से बचकर रहें.अपने कार्यों को समय पर पूरा करें.जीवन में जल्द ही सकारात्मक बदलाव आते नजर आएंगे.उन बदलावों के साथ सामंजस्य बैठाएं.दूसरों पर निर्भरता कम करें.गलत बात या व्यक्ति का समर्थन न करें.

स्वास्थ्य: पूर्व की किसी स्वास्थ्य समस्या से निजात मिल सकती है.

आर्थिक स्थिति: ससुराल पक्ष से व्यवसाय में साझेदारी का अवसर प्राप्त हो सकता है. इस बात से मन काफी उत्साहित होगा.

रिश्ते: पति-पत्नी के मध्य चल रही अनबन खत्म हो सकती है. भाई बहनों के साथ कहीं भ्रमण की योजना बना रहे हैं.

