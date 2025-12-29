Singh Tarot Rashifal 29 December 2025: धन वापस मिल सकता है,सौम्यता दिखाएं

सिंह (Leo):-

Cards:- Five of cups

प्रिय के ईर्ष्यालु स्वभाव से दुःखी हो सकते है. उसका शक्की स्वभाव परेशान कर सकता है.कुछ समय इस रिश्ते से दूरी बना सकते है.कोई मित्र अपनी निजी समस्या के लिए सलाह मांग सकता है.वक्त का सदुपयोग करें.जीवन को परिस्थिति के अनुसार लचीला बनाएं.समझिक समस्याओं को दरकिनार न करें.बार बार होने वाली घटनाएं किसी बड़े हादसे की संभावना व्यक्त कर सकती है.इसको नजरंदाज न करें.दूसरों के सुख दुःख बांटे.स्वार्थी न बने.लोगों के बीच रहकर सौम्यता दिखाएं.आपका मान सम्मान आपके हाथों में है.

यदि आप अच्छे से व्यवहार करेंगे.तो लोग आपकी इज्जत करेंगे.बिना किसी की मदद के अपने कार्यों को पूरा करने का प्रयास करें.मित्रों के साथ जश्न मना सकते है.जरूरत के समय दोस्तों से सहयोग मिल सकता है.जो आपके पास है.उसकी कदर करें.अपनी कमियों को दूर करें.बार बार गलतियां न करें.यदि कोई जानकर नजरंदाज कर रहा है.तो आप भी सामने वाले को नजरंदाज कर सकते है.जरूरत से ज्यादा किसी पर निर्भर न हों.

स्वास्थ्य: मौसम में लगातार हुआ बदलाव बीमार कर सकता है.थोड़ा सजग रहें.

आर्थिक स्थिति: कहीं से रुका हुआ धन वापस मिल सकता है.उसको सही जगह पर निवेशित करें.

रिश्ते: जीवनसाथी की तबीयत बिगड़ सकती है.उसकी सही देखभाल जरूरी है

---- समाप्त ----