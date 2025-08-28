scorecardresearch
 

Singh Tarot Rashifal 28 August 2025: सिंह राशि वालों को मिल सकती है नई नौकरी, मिलेगी मनचाही वेतन वृद्धि

Aaj ka Singh (Leo) Tarot Card Horoscope, 28 August 2025: आप ऐसा महसूस कर सकते हैं कि ईश्वर ने आपकी प्रार्थना सुन ली हैं. किसी बड़ी महत्वाकांक्षा के पूरे होने की संभावना बन रही है.

leo horoscope
सिंह (Leo):-
Cards:- Three of Cups 

ये समय उत्सव मनाने का हैं. पुराने साथियों ने मिलकर कुछ अच्छा समय बिताने की योजना बनाई हैं. पुराने मित्रों से मिलने की बात उत्साहित कर सकती हैं. कोई ऐसा प्रियजन आपसे मिलने आ सकता हैं. जिससे काफी समय से कोई संपर्क न रहा हो. परिवार में किसी बड़े की तबीयत को लेकर बनी चिंता अब कम हो सकती हैं. आप ऐसा महसूस कर सकते हैं कि ईश्वर ने आपकी प्रार्थना सुन ली हैं. किसी बड़ी महत्वाकांक्षा के पूरे होने की संभावना बन रही है. किसी नए व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं. समय काफी अनुकूल है. आपकी महत्वकांक्षाएं और उम्मीदों को पूरा होने का और जीवन में उत्सव मनाने का. खुद को आत्मविश्वास से लवरेज और प्रफुल्लित महसूस कर सकते हैं. आपके द्वारा किए गए कार्य सराहे जाएंगे. हो सकता हैं, कि किसी सामाजिक क्षेत्र में आपको योग्यता को सम्मानित किए जाए.  समाज और कार्य क्षेत्र में मान सम्मान में वृद्धि होती नजर आएगी. कुछ काम जो अभी तक अटके हुए थे उनके पूरा होने की खुशी मिल सकती हैं. 

स्वास्थ्य: जीवनसाथी के स्वास्थ्य को लेकर परेशान हो सकते हैं. मीठा खाने की आपकी आदत पर थोड़ा नियंत्रण करें. 

आर्थिक स्थिति: नई नौकरी मिल सकती हैं,साथ ही मनचाही वेतन वृद्धि भी मिलने की संभावना हैं. 

रिश्ते: घर में किसी नए सदस्य का आगमन हो सकता हैं. प्रिय की ईमानदारी पर थोड़ा संदेह हो सकता हैं. 

---- समाप्त ----
