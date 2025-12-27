Singh Tarot Rashifal 27 December 2025: कार्य क्षेत्र में विस्तार होगा,समझदारी दिखाएं

सिंह (Leo):-

Cards:- The Star

कुछ ऐसी वस्तुओं की खरीदारी कर सकते है.जो आगे चलकर अच्छी कीमत दे सकती है.रुके हुए कार्यों में तेजी आएगी.आपके धैर्य और संयम का प्रतिफल बड़ी सफलता के रूप में मिलेगा.आपके सहकर्मियों को साथ लेकर चलें.सभी के साथ अच्छा व्यवहार करें.हालांकि कुछ सहयोगी आपसे नाराज हो सकते हैं.उनके गलत इरादों से बचकर रहे.कार्य में जरा सी भी लापरवाही और गलती आपको अन्य लोगों की नजरों में गिरा सकती हैं.आने वाले समय में कुछ अच्छे अवसर सामने आ सकते हैं.इन अवसरों को प्राप्त करना आसान नहीं होगा.कार्य क्षेत्र में काफी लोग इन अवसरों को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं.

इसलिए श्रम की जगह बुद्धि और चतुराई से अवसर को हासिल करने का मौका बनाएं.परिवार के साथ किसी नई संपत्ति को खरीदने पर विचार कर सकते हैं.जीवनसाथी के साथ आपके संबंधों में बनी हुई कड़वाहट कम हो सकती हैं सामने वाला उसकी गलती की माफी मांग सकता है.सहृदय से लोगों की गलतियों को माफ करें.किसी भी तरह की दुर्भावना किसी के साथ न रखें.समय समय पर अपने सहयोगियों को उनके कार्य का श्रेय जरूर दें.गुस्से में अपशब्दों का प्रयोग न करें.

स्वास्थ्य: नाक के बंद होने की परेशानी बढ़ने लगी हैं.इसका कारण नाक में हड्डी का बढ़ना हो सकता है.

आर्थिक स्थिति:पैसों की आवक से ज्यादा जावक होने से चिंतित हो सकते हैं.किसी के विवाह की तैयारियों में काफी धन खर्च हो सकता हैं

रिश्ते: प्रिय किसी अन्य के साथ विवाह बंधन में बंध सकता है.इस बात से मन द्रवित हो सकता है.

